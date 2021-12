Las autoridades reportaban en la noche de este jueves una completa normalidad en las principales vías del país, cuando ya se había iniciado un gran flujo de vehículos por las carreteras, a propósito de la celebración de Navidad.



Esto, explicaron, se ha dado gracias a que durante las últimas semanas gran parte del territorio nacional ha vivido una temporada seca y son muy pocos los derrumbes y deslizamientos que han afectado la movilidad.



No obstante, todas las alarmas están encendidas en los principales corredores, por donde se espera que transiten más de 10’000.000 de vehículos para las fiestas de los próximos días y la temporada de vacaciones.



Para garantizar la seguridad de los viajeros, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (Ditra) puso en marcha un operativo con 6.000 efectivos, quienes harán presencia en 266 tramos con 12.400 kilómetros en la vía nacional.

Así está la movilidad en las regiones

Los seis ejes viales de Antioquia no presentan cierres ni contratiempos para este fin de semana.



Así lo informó el mayor Jaime Ramírez, jefe de la Seccional Antioquia de Tránsito y Transporte, quien explicó que circularán alrededor de 370.000 vehículos por el departamento.



“En este momento, las vías están en perfectas condiciones. Solamente en el sector La Huesera, que está entre Caldas y Amagá, hay un deslizamiento con un paso a un carril, pero de resto no hay contratiempos”, detalló.



Ramírez, además, informó que desde 1.º de enero hasta el 16 de diciembre se han registrado 1.378 incidentes, con 1.439 lesionados y 418 muertos en las vías departamentales. “Muchos casos son por exceso de velocidad, maniobras peligrosas e irrespeto por las señales de tránsito”, explicó el mayor.



Por eso, el oficial dijo: “Si su lugar de destino toma mucho tiempo, se recomienda que hagan unas pausas activas con el fin de evitar el microsueño, no mezcle bebidas embriagantes con el volante y evite comer, fumar o maquillarse porque esos segundos pueden costar la vida de otra persona”.



#PareySiga Durante las festividades de Navidad y fin de año, 10 kilómetros menos de pare y siga en el tramo La Felisa- La Pintada 👇 pic.twitter.com/rGjtrWfJ1w — Cierres Pacífico Tres (@CierresCP3) December 23, 2021

En la Costa, una de las vías más transitadas es la que comunica a Barranquilla con Cartagena, la cual se encuentra en óptimas condiciones.



“El 90 por ciento de las carreteras de nuestro departamento están en óptimas condiciones, gracias a que están concesionadas”, aseguró el secretario de Movilidad de Bolívar, Dairo Kulman, quien entrega un reporte favorable sobre el estado de la movilidad en este departamento. No obstante, el funcionario señaló que se debe conducir con precaución por la vía que lleva de Roncador al municipio de Magangué.



“Esta vía no es que esté en malas condiciones, lo que sucede es que es un corredor favorable para carros de carga pesada y eso genera baches”, añadió.



Otra vía que espera a miles de viajeros este fin de año y está, según el secretario de Movilidad de Bolívar, en óptimas condiciones es la carretera troncal de Occidente, que cubre la ruta Medellín- Sincelejo- Cartagena.



En Barranquilla y el Atlántico, según la Policía, se reporta normalidad y se espera la movilización de 70.000 vehículos por los accesos y salidas de la ciudad. En ese sentido, se instalarán puestos de observación móviles en estas zonas, pero también se realizarán controles en las calles principales.

“En la Metropolitana tenemos el apoyo de más de 700 unidades. Ellos también están apoyando todo lo que tenga que ver con movilidad. Harán control en puestos de observación de velocidad y control de alcoholemia”, dijo el subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, coronel Jhon Sepúlveda.



Según la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial del Distrito, en lo que va del año se han registrado 724 sanciones en las vías por alcoholemia, mientras que en el mismo periodo del año pasado se contabilizaron 436 casos, lo que equivale a un incremento del 66 por ciento.



En cuanto el Atlántico, la Policía registra hasta ahora 129 siniestros en 2021. Esta cifra deja 69 muertos y 113 lesionados. Hay que tener en cuenta que las vías para salir de la ciudad hacia el resto del país son: la calle 17 hacia Santa Marta, la vía Oriental hacia Bolívar, La Cordialidad y la vía al Mar hacia Cartagena.



Desde el Valle del Cauca, el secretario de Movilidad y Transportes, Diego Méndez, informó que las carreteras del departamento están en funcionamiento de cara a las festividades de fin de año.



Méndez anunció que en las carreteras del departamento habrá controles permanentes por parte de las autoridades con el fin de prevenir accidentes por cuenta de exceso de velocidad y la ingesta de alcohol de los conductores.

(5:10 pm). CCO informa: la movilidad en la vía Bogotá Villavicencio avanza sin contratiempos. Conduzca con precaución, respete las normas de tránsito, queremos que llegue sano y salvo a su destino. Tiempo seco. Su Seguridad ¡Nuestra Prioridad!. @numeral767 @Coviandes pic.twitter.com/xyaMEFcwel — Coviandina (@CoviandinaSAS) December 23, 2021

Por los lados de Santander, las autoridades no han reportado mayores afectaciones o contratiempos con respecto al estado de las vías, por lo que el tránsito por estas se realiza con normalidad.



Sin embargo, el llamado es a la precaución. “Las lluvias van a continuar durante todo el mes de diciembre, por lo que les pedimos a los conductores conducir con mucha precaución cuando esté lloviendo”, indicó César García, director de Gestión del Riesgo de Santander.



De hecho, sí hay pasos restringidos en el corredor de la vía Curos-Málaga, donde se registró un derrumbe a causa de las lluvias que han caído en los últimos días.



En cuanto a la vía al Llano, que comunica a Bogotá con Villavicencio y es uno de los principales corredores del país, ayer Coviandes –encargada de la carretera– informó finalizando la tarde que la movilidad en la vía Bogotá-Villavicencio avanza sin contratiempos, pero hizo un llamado a respetar las normas de tránsito.