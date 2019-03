Preocupación en Bucaramanga: calidad del aire sigue deteriorándose

El Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) entregó nuevos resultados del monitoreo de la calidad del aire en las cinco estaciones que están ubicadas en la ciudad. Según los análisis, aumentó la tendencia al deterioro de la calidad del aire y por lo tanto se mantiene el estado de prevención.



Estos nuevos resultados son de las mediciones efectuadas del 1 al 17 de marzo, arrojando variaciones en las estaciones ubicadas en el Instituto Caldas de Bucaramanga y en el municipio de Girón que son las dos que registran más baja calidad del aire, manteniéndose en color rojo.

El ingeniero Oscar Mauricio Rojas, coordinador de Calidad del Aire del AMB, informó que los ciudadanos no deben hacer actividades al aire libre por más de una o dos horas.



“Las recomendaciones que estamos dándole a los ciudadanos son dos aspectos, para grupos sensibles que son mujeres embarazadas, niños y adultos mayores, que traten de no exponerse en tiempos prolongados a actividades al aire libre y para la población en general aledaña a las estaciones el Instituto Caldas y de Girón que no se hagan actividad física al aire libre por más de una o dos horas”, informó Rojas.



El Instituto Caldas está ubicado a pocos metros de uno de los únicos estadios de Atletismo del departamento, el Luis Enrique Figueroa Rey, al cual van diariamente cientos de ciudadanos y deportistas a trotar en la pista; mientras que el municipio de Girón es paso obligatorio para los ciclistas que hacen la tradicional ruta al aeropuerto Palonegro.

Por su parte, las otras dos estaciones arrojaron algunas variaciones , la lectura de la ubicada en el colegio Nuestra Señora del Pilar (Ciudadela Real de Minas), marca 7 días en color amarillos, es decir, el rango moderado y 7 días en el rango dañino para la salud de grupos sensibles de la población, entre estos niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. Los días 15, 16 y 17 de marzo esta estación se encontraba en mantenimiento por lo que no arrojó datos.

El monitoreo en la estación de medición de calidad del aire localizada en el Parque Acualago de Floridablanca registra 8 días en color amarillo y los restantes 9 días en color rojo; y la estación de medición de calidad del aire localizada en la casa del Adulto Mayor registra 14 días en el rango dañino para la salud de grupos sensibles y tres días en color rojo, es decir el rango dañino para la salud.



Hasta el momento las autoridades competentes no han impuesto medidas restrictivas en materia de movilidad para mitigar el deterioro de la calidad del aire en el área metropolitana de Bucaramanga.



María Alejandra Rodríguez

Corresponsal EL TIEMPO

Bucaramanga@mariasrodriguez