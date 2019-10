Las dudas sobre las obras del estadio Sierra Nevada de Santa Marta

El estadio Sierra Nevada de Santa Marta desde que la Alcaldía anunció su construcción en el año 2017, como el principal escenario de los Juegos Bolivarianos, ha sido blanco de polémicas por distintas circunstancias.

Este escenario deportivo, que reemplazó al histórico Eduardo Santos, hoy a la espera de remodelación, era el principal pilar de las esas justas; sin embargo, dos años después de culminadas, el escenario no ha sido terminado.



La construcción del Sierra Nevada fue contratada en desarrollo del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía SAMCO 12-2016, adjudicado al Consorcio Deportivo Santa Marta.



El contrato tuvo un valor de $52.449 millones 607 mil 914, a través de la resolución 006 del 3 de octubre de 2016, ordenada por Rafael Martínez y suscrita por Sander Rodríguez Peña, en su condición de gerente de Proyectos del Distrito de Santa Marta. Posteriormente, recibió unas adiciones para obras complementarias y quedó en $69.000 millones.



Dicho consorcio ha incumplido en repetidas ocasiones con la fecha de entrega y según el alcalde Martínez, en 14 oportunidades se le ha abierto un proceso de responsabilidad por incumplimiento; sin embargo, las demoras a la hora de presentarse las audiencias han hecho caer el proceso, pues cuando se han citado, ya han subsanado la falla.



A pesar de que el Distrito administra el escenario a través del Instituto Distrital de Deportes, el encargado del mantenimiento desde el gramado hasta los baños, es el mismo contratista, pues el estadio no ha sido recibido todavía por el Distrito.

Dudosa adjudicación

En octubre de ese año, cuando se firmó el contrato, se dijo que el plazo estipulado era de 12 meses, pero han transcurrido 2 años y 9 meses y las obras aún no están concluidas.



Santa Marta firmó y pagó un escenario deportivo a un consorcio cuestionado que no cumplió con la evaluación de la licitación. Pero, a pesar de eso, fue adjudicado al consorcio el contrato del estadio. Dicha presunta inhabilidad se dio el 27 de septiembre de 2016 y una semana más tarde fue revocada y firmado el contrato.



En sus más recientes declaraciones, el alcalde de Santa Marta manifestó que el contratista hace parte o es apoyador de un grupo político contrario al movimiento que respaldó su programa de gobierno. No obstante, durante todo este tiempo, el mandatario samario sostuvo que fue permisible y aceptó todas las prórrogas que solicitó el constructor que ha argumentado algunos inconvenientes, entre ellos, falta de recursos.



El contratista ha resultado favorecido con dos adiciones por un valor total de 17.131 millones 274 mil 210 pesos, incrementando el costo del contrato a 69.580 millones 882 mil 124 pesos.

A pesar que el estadio abrió sus puertas en 2017 para los Bolivarianos, los periodistas tuvieron que esperar hasta el 2019 para poder laborar en su área estipulada. Foto: Roger Urieles

Rafael Martínez, alcalde de Santa Marta, aseguró que el contrato está en proceso de liquidación unilateral, agregando que al contratista le han pagado $60.720 millones del total contratado y adicionado.



Manifestó que aún tiene un saldo en caja, de más o menos $10 mil millones: “lo que hace falta se contrata con esos recursos, y el estadio queda al ciento por ciento”.



En lo relacionado con el contrato, se establecieron como pólizas, el cumplimiento que equivales al 10 por ciento del valor del contrato, es decir 5.244 millones 960 mil 791 pesos; el 20 por ciento de valor del contrato, equivalente a 10.489 millones 921 mil 582 pesos por estabilidad y calidad de la obra; solo el uno por ciento en multas, que es cada día de retraso, equivalente a 524 millones 496 mil 079 pesos por día; además de la pecuniaria, 10 por ciento sobre el valor del contrato, equivalente a 5.244 millones 960 mil 791 pesos.

¿Qué falta en las obras?

Los aficionados del Ciclón Bananero son los que muestran mayor queja sobre el estadio en puntos como los baños, alrededores, tamaño del techo, iluminación, vías de acceso; pero sobre todo, las demoras y las promesas incumplidas han levantado sus más recientes críticas.



Y a pesar de que el estadio abrió sus puertas en 2017 para los Bolivarianos, los periodistas tuvieron que esperar hasta el 2019 para poder laborar en su área estipulada y no junto al público en las tribunas. Actualmente, no cuentan con la red de internet y el servicio de aire acondicionado en las cabinas.



Asimismo, aunque el espacio ya está debidamente delimitado, faltan las divisiones en los cubículos para que no se filtren sonidos entre los mismos locutores.



En general, se informó que hace falta instalar los dos ascensores, completar unas lámparas para la iluminación, la planta eléctrica, detalles en acabados en los camerinos y poner a funcionar los aires acondicionados de los mismos, además de la sala de prensa.



Según el Alcalde, al estadio le hace falta un 3 por ciento que evidenció la situación del pasado domingo, con la falta drenaje mientras llovía.

En general se informó que hace falta instalar los dos ascensores, completar unas lámparas para la iluminación, la planta eléctrica, detalles en acabados en los camerinos. Foto: Roger Urieles

El contratista de defiende

Manuel Magdaniel, representante legal de la firma, dijo que al escenario lo que le faltan son detalles y se reunirá con el alcalde Rafael Martínez para que no se cancele el contrato, comprometiéndose a entregarlo completamente en noviembre.



“Nosotros en el estadio nunca hemos dejado de trabajar, y estamos trabajando para su terminación, porque está en un 97 o 98 por ciento, no falta ninguna obra, faltan algunos suministros con los que hemos tenido problemas para entregarlos, pero del estadio como tal, como obra arquitectónica y de ingeniera está terminado, totalmente, faltan son unos suministros para completar el 2 por ciento restante”, dijo.



El consorcio está conformado por las siguientes sociedades: La Macuira Inversiones y Construcciones S.A. (55%); McDaniel Ltda (30%) y Grupo Constructor E.O.O. S.A.S. (15%), representado por Gabriel Marriaga Piñeres.



La Contraloría General del Magdalena que viene realizando control excepcional al estadio Sierra Nevada, anunció que el próximo 11 de octubre entregarán resultados de lo encontrado con la inspección de vigilancia.

ROGER URIELES

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

SANTA MARTA