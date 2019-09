Estadio de Santa Marta que se inundó el domingo no se entrega este año

La inundación registrada el domingo dentro del estadio Sierra Nevada de Santa Marta y que impidió que se jugará el segundo tiempo del partido entre Unión Magdalena y Junior de Barranquilla, dejó en evidencia las fallas estructurales que presenta este escenario que aunque fue abierto al público desde noviembre de 2017 para los Juegos Bolivarianos, sigue sin ser culminado en su totalidad.

El Alcalde Rafael Martínez sostiene que el escenario está en un 95 por ciento de su construcción total, insiste, debido a la falta de algunos detalles, en los que ha incumplido el contratista.



Lo cierto es que la entrega del estadio Sierra Nevada se ha aplazado en múltiples ocasiones en los últimos dos años, en los cuales el avance ha sido poco. A raíz de las demoras, la administración distrital ha aperturado 14 procesos sancionatorios, pero hasta la fecha ninguno logró cerrarse.

No hay fecha de entrega

La alcaldía se había comprometido a que está obra quedaría lista en noviembre de este año, sin embargo, la emergencia registrada el domingo por el aguacero, mostró que al escenario todavía le falta mucho y que no será inaugurado, al menos, por el gobierno distrital actual.



La complicada situación contractual que presenta el estadio fue confirmada por el mandatario Martínez, quien convocó este lunes a una rueda de prensa donde dijo que la inundación se registró porque "las bombas de drenaje no dieron abasto” y responsabilizó al contratista de la demora en la ejecución de esta obra cuya inversión fue de $69.000 millones.



“Pareciera que hubiera mala intención del contratista que es amigo y aliado de otros que no están políticamente con nosotros,”, manifestó el mandatario samario, quien argumenta su teoría en el nulo progreso que tiene la obra en su etapa final.



“He visto factura de la compra de varios elementos que requiere el estadio, sin embargo, no se avanza en su instalación y todo está paralizado”, agregó Martínez.

Liquidación del contrato

Frente a los reiterados incumplimientos, el Alcalde tomó la decisión de iniciar el proceso de liquidación unilateral del contrato con la firma constructora, no sin antes reconocer que “tenemos algo de responsabilidad por ser tan permisivos con el contratista a pesar de los procesos que presentamos”.



Martínez aseguró que cuando el estadio esté terminado, aunque llueva no deberá volver a repetirse una inundación similar a la del domingo.



Finalmente, el Alcalde de Santa Marta, aclaró que “la plata del estadio no está perdida o embolatada, pues del valor total de la obra solo se ha pagado el 88 por ciento al contratista que es menos de lo que hasta el momento se ha ejecutado”.



“Tenemos en caja un saldo que ronda los 10.000 millones de pesos, con lo cual podremos contratar lo que hace falta y el estadio quedará en óptimas condiciones”, añadió.



Sobre la entrega del estadio, el mandatario no se atrevió a indicar una nueva fecha. Únicamente precisó que “dependemos de lo que diga el contratista, si decide terminar bilateral o se toma la vía unilateral; lo cierto es que al finalizar el contrato los tiempo no nos darán para iniciar un proceso de licitación y adjudicación de la etapa final de la obra, así que le corresponderá a quien me reemplace culminar el escenario”.

Contratista se defiende

Por su parte Darío Barros, representante de la empresa contratista para la construcción del estadio Sierra Nervada, indicó que estará en la ciudad para poner la cara por los problemas de inundación y la culminación del proyecto.



“Este es un tema bastante complejo desde el inicio, y seguramente le quedará fácil al Alcalde decir que la responsabilidad es del contratista, pero lógicamente primero hay que mirar los antecedentes y que es fácil dirimir, pienso que ya será en los estrados judiciales”, anotó.



Barros dijo que a pesar de las dificultades económicas que se ha presentado, ha venido trabajando para cumplir con el contrato, “considero que aquí lo justo es que sigamos adelante para cerrar este proceso, que entre otras cosas es poco lo que hace falta”, puntualizó.

ROGER URIELES

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

SANTA MARTA