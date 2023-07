A buen ritmo avanzan las obras de recuperación del estadio Guillermo Plazas Alcid, la casa del Atlético Huila, que tuvo dificultades en agosto de 2016 cuando se desplomó una de sus tribunas que era sometida a remodelación, dejando como saldo 4 obreros muertos y otros 10 heridos.



Los trabajos de recuperación en Neiva se adelantan luego de que el Ministerio del Deporte calificara de manera positiva las acciones de la Alcaldía para adecuar este escenario que hoy, afortunadamente, cuenta con la tribuna oriental habilitada con capacidad para 12.000 personas.

El alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, afirmó que estos años el escenario ha sido objeto de diversas intervenciones, adecuaciones y mantenimiento para garantizar la seguridad de los visitantes e hinchas del equipo de fútbol Atlético Huila.



“Seguimos rescatando el estadio, escenario en ruinas que recibí de las administraciones anteriores pues no hicieron nada por su recuperación", afirmó el mandatario y agregó que "hemos logrado abrir sus puertas para que lo disfruten los huilenses”.



Muñoz Calderón recordó que, al inicio de su gobierno, el escenario no era funcional y 3 años después “nuestro estadio Guillermo Plazas Alcid, tiene una nueva cara”.



Gracias al trabajo mancomunado del Ministerio del Deporte, el equipo directivo del Atlético Huila y la Alcaldía, cuenta con la tribuna oriental en perfectas condiciones y una capacidad para 12.000 espectadores que colmaron sus graderías en el partido que el equipo local le ganó al Deportivo Pereira.



Aficionados consultados afirmaron que “hace muchos años no se veía el estadio lleno de hinchas, vemos que las obras de recuperación de las tribunas le han dado una nueva cara al escenario”.



La tribuna oriental cuenta hoy con graderías, silletería, baños habilitados, zona de ingreso calificada para recibir a los aficionados fútbol, arreglo de cajas eléctricas de inspección, adecuaciones internas en las torres y el sistema de iluminación, trabajos liderados por la Empresa de Servicios Públicos de Iluminación, que permitirán mejor visibilidad desde y para la cancha.



También se han realizado actividades de mantenimiento de la grama y del sistema de alcantarillado de aguas lluvias y residuales, así como labores de ornato para la recuperación de las zonas comunes en los alrededores del estadio.



En su visita al campo deportivo, el alcalde dio otra buena noticia y dijo que “contamos con los estudios y diseños de adecuaciones para la tribuna occidental, lo que nos permitirá habilitarla si logramos los rubros para financiarla”.

Fabio Arenas Jaimes

Para EL TIEMPO

NEIVA