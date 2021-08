Después de 5 años reactivan remodelación del estadio de Neiva

La remodelación del estadio de fútbol Guillermo Plazas Alcid, de Neiva, fallido proyecto en el que se despilfarraron 28.000 millones de pesos, comenzó a verse después de 5 años del desplome de buena parte de este escenario considerado la casa del Atlético Huila.

La reconstrucción es necesaria luego de aquel fatídico 19 de agosto de 2016 cuando los trabajos de remodelación de la tribuna occidental se derrumbaron con el doloroso saldo de 4 obreros de construcción muertos y 10 más de ellos heridos debido a errores en la planeación.



Con las nuevas obras, que deben concluir a finales de este año, lo que busca la alcaldía es, primero, estabilizar la tribuna occidental que estaba siendo intervenida cuando ocurrió el accidente laboral en 2016 por lo que desde entonces todo quedó en ruinas y abandonado.



En ese sentido se comenzaron a ejecutar trabajos de adecuación sugeridos en un estudio de la Universidad Nacional por lo que se invierten cerca de 1.200 millones de pesos que fueron recuperados de las pólizas de seguros del contrato fallido de remodelación firmado en 2014.



Con maquinaria y trabajadores se hace la remoción de cientos de toneladas de escombros con su disposición final, así como el desmonte de la estructura metálica de la cubierta que quedó mal instalada pues no cumple con especificaciones técnicas en materia de soldadura ni se ajusta a las condiciones técnicas de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA.



En un recorrido que hizo por este campo deportivo, el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, afirmó que el objetivo es devolverle a la ciudad un escenario digno que, a la vez, genere desarrollo en materia de urbanismo.



“Las obras de estabilización son importantes para salvaguardar lo que quedó de la estructura, y con base en esto posteriormente entrar a contratar las obras finales que nos llevarán a su remodelación total”, dijo el alcalde y agregó que “seguiremos gestionando recursos para entregarlo terminado”.



Los trabajos incluyen la demolición de la placa de acceso occidental y el muro de contención pues no cumplen las especificaciones en materia de concreto requeridas. Al tiempo, se avanzará en la demolición de una viga que quedó fracturada tras el desplome de la estructura.



Alberto Valderrama Rivera representante de la interventoría, señaló que las obras contarán con estricto seguimiento para garantizar que no haya irregularidades y agregó que la remoción de escombros es para darle paso al desmonte de la estructura de la cubierta.



“El estadio remodelado es una necesidad sentida de los deportistas y todos los habitantes de Neiva”, dijo el secretario de Deportes, Jesús Fernando Tejada Bonilla, quien agregó que también está contemplado el cerramiento del sector occidental en teja galvanizada para evitar que la obra quede a la intemperie y se genere mayor detrimento.



La remodelación y modernización del escenario en su totalidad está calculada en unos 50.000 millones de pesos los cuales, de acuerdo a varias reuniones y acuerdos, serían aportados por el gobierno nacional a través de la Dirección Nacional de Planeación y Coldeportes junto con la alcaldía de Neiva y gobernación del Huila en un proyecto que figura inscrito en el programa Compromiso Colombia.





FABIO ARENAS

PARA EL TIEMPO

HUILA