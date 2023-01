Tras permanecer ya cuatro días secuestrado se conoció un video del sargento segundo Juan Gabriel Chichanoi Miramag.



Hombres armados se lo llevaron el pasado 11 de enero, cuando se movilizaba en un bus de transporte público, en una de las vías alternas a la Panamericana, en Cauca.

"Hasta el momento, las Fuerzas Armas Revolucionarias de Colombia me han respetado los derechos como persona. No he recibido agresiones físicas, ni verbales, ni psicológicas. Me encuentro bien y me dieron mis medicamentos”, aseguró Chichanoi en el video, en donde se le observa sentado en un campamento.



También envió un mensaje a su familia, diciéndole que se encuentra bien de salud y que muy pronto se reunirá con ellos.



“Les agradezco por estar allí y gracias por su apoyo”, finaliza.



Antes de la entrega de la prueba de supervivencia, se conoció un mensaje que envió su familia, pidiendo su pronta liberación.



"Estamos orando por él, lo estamos apoyando, pedimos que lo liberen, es un hombre humilde, por favor que no lo devuelvan", dijo su madre, Teresa Miramog de Chimacoy.



La Defensoría del Pueblo continúa ofreciendo sus canales humanitarios para facilitar el retorno del sargento Chichanoi, quien fue retenido en el sector conocido como El Hoyo, mientras se desplazaba desde el municipio El Tambo hacia El Patía, en Cauca.



Al parecer, se dirigía a Nariño, pero fue interceptado en un retén ilegal al parecer de las Disidencias de las Farc 'Carlos Patiño'.



El lugar donde fue secuestrado hace parte de la ruta alterna que algunas personas han tomado ante el derrumbe de tierra presentada en la vía Panamericana, a la altura de Rosas, donde ocurrió el derrumbe que dejó paralizada la carrera desde el 9 de enero.



MICHEL ROMOLEROUX

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

POPAYÁN