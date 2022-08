Este fin de semana de puente festivo los ciudadanos que quieran hacer un plan diferente pueden viajar a Villa de Leyva y aprovechar todas las actividades que hay en el marco del tradicional Festival de Cometas.



Esta es la programación para que se agende desde ya:



Sábado 13 de agosto:



10:30 a.m. Un vuelo por la vida. Categoría Única Artesanal.

11:00 a.m. Cometa comercial. Categoría Infantil.

11:30 a.m. Cometa comercial. Categoría Adultos.

12:00 p.m. Apertura oficial del XLV Festival del Viento y las Cometas a cargo de Josué Javier Castellanos.

12:30 p.m. Exhibición especial.

1:00 p.m. Vuelo publicitario.

2:00 p.m. Cometa 450 años. Categoría única.

2:30 p.m. Cometa espectáculo. Categoría única.

3:00 p.m. Cometa alto rendimiento. Categoría única.

3:30 p.m. Cometa acrobática. Categoría única. / Exhibición especial “cometa colombiana”.

4:30 p.m. Cometa panadero.

5:00 p.m. Cometa trenes.

8:00 p.m. Vuelo nocturno. Categoría única.

10: 00 p.m. Presentación danzas internacionales.



Domingo 14 de agosto:



9:00 a.m. Cometa delta. Categoría infantil.

9:30 a.m. Cometa vuelto vertical. Categoría única.

10:00 a.m. Cometa delta. Categoría adultos.

10:30 a.m. Cometa miniatura. Categoría infantil.

11:00 a.m. Cometa tridimensional. Categoría única.

11:30 a.m. Vuelo publicitario.

12:30 a.m. Cometa inflable. Categoría única hasta tres metros.

1:00 p.m. Exhibición especial “show multicolores”.

2:00 p.m. Cometa miniatura. Categoría adultos.

2: 30 p.m. Show cometa acrobática por equipos.

3:00 p.m. Cometa inflable gigante. Categoría única.

4:00 p.m. Vuelo lejano. Categoría única.

8:00 p.m. Exhibición especial “brillando Villa de Leyva”.

10:00 p.m. Presentación de Big Band de la Armada Nacional.



El lunes 15 de agosto el 'cometódromo' estará abierto para el vuelo libre de todo el público.



“Esperamos a todos los colombianos, pues Villa de Leyva está mejor que nunca. Tenemos operativos de seguridad especiales, tenemos nuestros servicios hoteleros, comerciales y gastronómicos preparados, incluso se mueve la hotelería en los municipios aledaños, y espacios para parqueaderos suficientes”, le dijo a Caracol Radio el alcalde de Villa de Leyva, Josué Javier Castellanos.