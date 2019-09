Alerta por aparición de espuma en el río Quindío

Varias personas denunciaron la presencia de una sustancia en aguas del río Quindío en sectores como Salento, Chagualá y La María. Algunos ambientalistas y comunidad de estas zonas se sumaron a las denuncias sobre la aparición de lo que parecer ser espuma.

El ambientalista Luis Carlos Serna afirmó que esta no es la primera vez que se detecta este tipo de contaminación en este afluente hídrico. “Ya lo habíamos denunciado a principios de este mes, es lo que está pasando con las aguas negras en el río Quindío antes de la bocatoma de Armenia”.

​

Por su parte el director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), José Manuel Cortés informó que el personal de la entidad investiga este hecho que se registró este miércoles. “Estos vertimientos directos sobre el río sumado a las lluvias de ayer, puede ser lo que ocasionó esta espuma, es una de las causas probables. Estamos revisando con el comité de plaguicidas del Quindío posibles aplicaciones de agroquímicos, son una serie de factores que están en verificación y vamos a tomar unas medidas más extremas”.



Y añadió que “infortunadamente las dinámicas sociales y económicas han desbordado la institucionalidad, tenemos el caso de Boquía, en Salento, donde hemos encontrado viviendas sin permisos de construcción y eso no quiere decir que no vayamos a tomar medidas”.



De otro lado, el gerente de Empresas Públicas de Armenia (EPA), Jorge Iván Rengifo, señaló que esta espuma no afecta la prestación del servicio en la capital quindiana pues la CRQ detectó “esta aparente contaminación, debajo de la bocatoma, esto no afecta la calidad del servicio de EPA porque nuestra captación es en Boquía”.



Ambientalistas del departamento piden respuestas claras sobre los responsables de estos casos pues en julio pasado se presentó un hecho similar y aún no se han conocido los resultados de las investigaciones de la autoridad ambiental.



El director de la fundación Cosmos de Calarcá, Néstor Ocampo, pidió respuestas. “Necesitamos respuestas puntuales de las autoridades, que la CRQ no vaya a salir otra vez con las obviedades de siempre que no explican nada y no encuentran responsables de nada. Los resultados sobre el tipo de sustancia no fueron claros”.

​

Ocampo agregó que “si hay espuma en el agua es porque hay sustancias que están contaminando, pues cada día aumentan las actividades en la parte alta del río Quindío”. El ambientalista se quejó de varias actividades que afectan el afluente.

​

LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO

ARMENIA