Español trae esculturas a desfilar con cinco mil bailarines de joropo

Para el arte y la cultura no hay fronteras ni vías que partan un país, solo la voluntad y el deseo de compartir los conocimientos que permitirán acercar al mundo. Ese es el mensaje que el maestro en cultura fallera Toni Fornes Quijano le quiere dejar al Llano con sus conocimientos y su presencia en la versión 51 del Torneo Internacional del Joropo.

Desde hace dos meses les está enseñando a 25 artistas llaneros el arte que aprendió en su natal Valencia (España) y que se podrá apreciar el domingo 30 de junio con seis comparsas e igual número de gigantescas esculturas de mitos y leyendas del Llano, que acompañarán los cinco mil bailarines que participarán del Joropódromo por las calles de Villavicencio.



En Valencia, que es la tercera ciudad por población de España, del 15 al 19 de marzo desde hace más de 150 años celebran la fiesta de las fallas. Sus habitantes esculpen y exhiben en la ciudad cerca de 800 esculturas gigantes estáticas que llegan a tener 30 metros de altura.



Son esculturas críticas de los asuntos sociales que ocurrieron en los últimos doce meses y el último día de la celebración, el 19 de marzo, las queman para limpiar el rito del fuego y limpiar lo malo que se apreció de la sociedad, explica el maestro Fornes, que creció viendo esa tradición popular cada año.



Desde niño, cuenta, sintió un gusto especial por dibujar y por las manifestaciones artísticas que lo llevaron, a los 18 años, a ingresar a la Facultad de Bellas Artes de San Carlos de la Universidad Politécnica de Valencia y, al mismo tiempo, empezó a montar el taller auto didacta y a conformar su propia empresa.

Las seis esculturas que se verán en el Joropódromo representarán los mitos y leyendas del Llano de La Llorona, el Tuy, Florentino y el Diablo, El Silbón, Juan Machete y Juan de los ríos. Foto: Hernando Herrera / EL TIEMPO

Las esculturas falleras se empezaron a esculpir con icopor hace más de 30 años y el maestro Fornes lleva 26 años trabajando esta materia prima y este arte. Con ese material y la técnica fallera, dice, se hacen todos los parques temáticos, escenarios o decoraciones.



“Esta es la herramienta que traigo aquí para que los escultores colombianos aprendan su manejo. Algunos son artistas innatos y solo les faltaba la capacitación para que tengan un proceso profesional más grande con esta técnica”, sostiene.



Sus conocimientos los ha llevado por Florencia (Caquetá), Neiva (Huila), Barranquilla (Atlántico) y Bucaramanga (Santander), en Colombia. Pero también reconoce que es un arte que se ha expandido por todo el mundo.



En Bélgica para un evento con música electrónica llevó nueve artistas de Colombia que había capacitado y luego con una beca pudieron ir a trabajar en España para perfeccionar la técnica.



En Bucaramanga venía trabajando desde hace dos años capacitando artistas y allí lo contactó el director del Instituto de Cultura del Meta, Luis Horacio Vasco, que durante un encuentro de autoridades de cultura en Bogotá conoció la experiencia de la cultura fallera y el excelente resultado que entregó, en ese evento, para la capital de Santander.



Posteriormente, contactó al maestro Tonni Fornes y lo invitó a Villavicencio para que socializara su experiencia, que fue analizada por el gobierno departamental y se tomó la decisión de replicarla en el Meta.

En decimonovena versión del Joropódromo van a danzar más de 5.000 personas, el domingo 30 de junio. Foto: Hernando Herrera / Archivo/EL TIEMPO

Allí nació el programa ´Semillero de artistas falleros del Meta´ a través de una convocatoria para trabajar con 25 artistas para que aprendieran este arte y de ellos se escogieron 15 para que hagan las esculturas que van a acompañar la danza en el Joropódromo, donde van a bailar más de cinco mil personas.



“El colorido evento este año va a ser más incluyente, sin perder la esencia de nuestro folclor”, inspirados en los mitos y leyendas del Llano que representarán a La Llorona, el Tuy, Florentino y el Diablo, El Silbón, Juan Machete y Juan de los ríos, sostiene el director del Instituto de Cultura del Meta.



Las seis esculturas “irán acompañadas por sus respectivas comparsas, integradas por 180 actores del área teatral del Departamento, vinculando actores de las diferentes áreas culturales y artísticas, entre ellos bailadores de joropo, conjuntos llaneros, intérpretes, artistas plásticos, directores de academias y grupos de teatro”, sostiene Vasco.



Cómo van a acompañar a los danzantes y no son estáticas se van a hacer más pequeñas que las de Valencia. No tendrán más de cinco metros de altura, además porque hay que tener presente la existencia de las redes eléctricas y telefónicas extendidas vía área, en la avenida parque Sikuani, por donde va a pasar el Joropódromo, explica el maestro Fornes.



Y a diferencia de Valencia (España) donde se queman las esculturas el último día de la fiesta popular de las falleras, en Villavicencio se proyecta que las imágenes perduren para que la gente las pueda seguir viendo.



El maestro Fornes aclara que no es una tradicional española que trae al Llano, “es una técnica que se utiliza en el mundo que vengo a enseñar para que los escultores la puedan aprovechar para que la hagan en el futuro y puedan evolucionar personalmente” porque para el arte y la cultura no hay fronteras ni vías que partan un país.

Dinámica económica

Pese a la coyuntura de la principal vía que une al Llano con Bogotá, que ha generado estancamiento y pérdidas para la economía regional, que se han agudizado hace más de un mes y ahora con cierre indefinido del corredor vial, la gobernadora Marcela Amaya sostiene que decidió no aplazar la versión 51 del Torneo Internacional Joropo ‘Miguel Ángel Martín’.



Con este evento, expresó “aspiramos dinamizar principalmente el sector turístico, uno de los más afectados, esperamos que los vecinos de los departamentos de Casanare, Arauca, Vichada y Guaviare, que los turistas del resto del país nos acompañen viviendo por las vías alternas y aérea, y que el presidente Iván Duque nos acompañé el domingo, el día del Joropódromo.



El torneo que abre las puertas el próximo jueves 27 de junio con la cabalgata y se extiende hasta el primero de julio, incluye las competencias tradicionales en las distintas modalidades de música y canto, Joropódromo, Joropo Académico, reinado y el desfile de carrozas.



Los eventos que se desarrollarán en su gran mayoría en el parque Malocas de Villavicencio incluyen otras actividades como ciclo paseo, aparte y encierre de ganado, trabajo de llano, coleo y bastimento (festival gastronómico).



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1