Estefany Barboza escribió en sus Facebook lo que podría ser el párrafo de una canción. “Haz de cuenta que yo he muerto”. Tres horas después, dos personas a bordo de una motocicleta llegaron hasta su casa y le dispararon para ocasionarle la muerte.



El caso sucedió en el barrio Santa Cecilia en la zona sur de Sincelejo cuando en la ciudad se realizaba una caravana de motociclistas festejando el día de Halloween.

La mujer herida fue llevada por amigos y familiares hasta la clínica Las Peñitas, muy cerca de donde ocurrieron los hechos, pero los médicos no pudieron salvarle la vida. A los pocos minutos de ingresar al centro de salud falleció.



Investigan si se trata de un caso de femenicidio

Las autoridades en Sucre investigan lo ocurrido y lo que puede rodear al asesinato para ver si puede tipificarse como un feminicidio.



Las personas que la asesinaron al parecer podrían conocer a Estefanny Barboza, porque llegaron hasta la residencia de la joven y en el mismo lugar hicieron el atentado.



La gran cantidad de motocicletas que circulaban por las calles de Sincelejo durante el atentado dificultaron el seguimiento a través de las cámaras de seguridad instaladas en el sector.

Deja a tres hijos

Estefany Barboza era madre soltera de tres hijos, no se le conocía un oficio permanente y de acuerdo con sus familiares no tenía problemas con nadie.



A comienzos del mes de octubre del año en curso también escribió en su muro de Facebook. “No estaba muerta, andaba de parranda”.



En otro comentario escribió. “Estamos quietas, más no mansas, ojo al dato”. A lo que le responden. “Eso es fácil encontrar al agresor, busquen sus wathsapp y el celular”. “Si sabe por qué no denuncia”.



Indicaron sus familiares sin embargo que era una mujer alegre, divertida, pero sin líos con alguien.



Sin embargo las autoridades no descartaron que su asesinato pueda estar relacionado con hechos personales.



La Policía Nacional en Sucre no entregó más detalles sobre lo sucedido con Estefany Barboza. Tenía 26 años.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo