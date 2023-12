Escenarios deportivos tampoco estarían terminados para Juegos Paranacionales en el Eje

Aunque ya se habían encendido las alarmas por cuenta de los escenarios deportivos que no alcanzaron a estar listos para los XXII Juegos Nacionales que se realizaron las últimas dos semanas e en el Eje Cafetero, las autoridades habían asegurado que sí se tendrían listos para los VI Juegos Paranacionales que arrancaron el pasado sábado 2 de diciembre.



No obstante, tampoco se pudieron terminar ni entregar para las justas deportivas que se extienden hasta el 10 de diciembre. Es el caso del coliseo multideporte y el complejo acuático de Armenia.



El vocero de la veeduría de los juegos ‘Por un deporte digno’, Osiris Gallego Herrera, señaló que tras seguimientos mensuales han advertido los incumplimientos.



“Ni siquiera las fechas de terminación del contrato coinciden con juegos. Sin embargo, la Gobernación siempre afirmó que se iba a desarrollar obra funcional para el evento, pero no ha sido posible ni la terminación de la obra, lo que nos hace presumir que haya nuevas prorrogas y adiciones presupuestales en el contrato”, dijo Gallego.



Así luce la cancha de squash de la universidad del Quindío, que estaba en remodelación y no alcanzó a estar lista. Foto: Laura Sepúlveda

Nos vimos en la obligación de hacerle un ajuste presupuestal al coliseo en 6.000 millones de pesos lo que paralizó el rendimiento que inicialmente se tenía. Esperamos terminarla en diciembre

El veedor añadió que pese a que el sábado fue la inauguración en Armenia de los juegos paranacionales la calefacción de la piscina de la Universidad del Quindío tampoco estuvo lista. "Ese era el plan b de la gobernación y es increíble que el plan a y b estén en construcción y no cumplan", aseguró.



Hace unos días, durante un debate de control a las obras de los juegos nacionales en la Asamblea del Quindío, Lucas Jaramillo, gerente de Proyecta- Empresa para el Desarrollo Territorial del Quindío, que está a cargo de las dos obras que no se entregaron, señaló que las demoras se debieron a la consecución de los recursos.



“Nos vimos en la obligación de hacerle un ajuste presupuestal al coliseo en 6.000 millones de pesos lo que paralizó el rendimiento que inicialmente se tenía. Esperamos terminarla en diciembre”, dijo Jaramillo.



En cuanto al complejo acuático también señaló que las piscinas estarían listas en diciembre, pero aún no están terminadas.



En el complejo acuático ya se encuentra la excavación donde se instalará una de las piscinas y en el coliseo se están realizando labores de cimentación. Foto: Laura Sepúlveda

Nos faltan algunas adiciones para que se terminen, pero creería que no va haber riesgo de que queden elefantes blancos

Por su parte, el director de los juegos Nacionales y Paranacionales, Baltazar Medina, afirmó que "la piscina de la Universidad del Quindío quedó lista el domingo y están garantizados los recursos para la culminación de las obras que no se han terminado como complejo y coliseo. Nos faltan algunas adiciones para que se terminen, pero creería que no va haber riesgo de que queden elefantes blancos".



Entre tanto, la concejal de Armenia Stefany Gómez ha llamado la atención por otros escenarios de Armenia que si bien se entregaron funcionales les hace falta vías de acceso, fachada u obras de embellecimiento, por lo cual citó a un debate de control político a funcionarios de la Alcaldía de Armenia para que informaran el estado de los 7 escenarios que la Administración municipal tenía a su cargo, pero dicha sesión no se pudo realizar por falta de quórum.



"Me encuentro ante el irrespeto de la administración municipal y de los concejales que no permitieron el debate de control político sobre los juegos nacionales en Armenia. La administración se niega al debate, no quiere hablar sobre la improvisación en los juegos nacionales", dijo Gómez.



LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA