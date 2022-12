El Club Sincelejo realiza tres días de fiestas de corralejas a pesar de que la administración municipal las prohibió, porque la construcción de palcos y la infraestructura en general no reuniría condiciones de seguridad.



Una comisión de la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Sincelejo hizo la inspección del lugar y no entregó el aval para organizar las fiestas.



En compañía de la Policía Nacional y la Cruz Roja Colombiana procedieron a sellar la construcción de madera.



Evento es contrario a la ley

se selló el lugar por haberse presentado una fianza ante terceros y no una póliza de responsabilidad civil extracontractual que cubra los riesgos del festejo, según los requerimientos...

“Pese a que la Alcaldía Municipal de Sincelejo expidió una resolución en la que oficializó su decisión de no otorgar autorización a la empresa Corporación Club Sincelejo para hacer el evento los días 21, 22 y 23 de diciembre de 2022, esta siguió con la programación de las tardes taurinas incumpliendo así lo establecido por la autoridad competente”, dijeron voceros de la administración local.



De acuerdo con la resolución 2903 del 22 de diciembre de 2022, la Secretaría de Infraestructura de Sincelejo emitió el concepto negativo al constatar que los diseños estructurales, estudio de suelo y plano de detalles aprobados por Curaduría Urbana no concuerdan con lo que encontraron los inspectores en el terreno.



“Además de lo anterior se selló el lugar por haberse presentado una fianza ante terceros y no una póliza de responsabilidad civil extracontractual que cubra los riesgos del festejo, según los requerimientos que exige la normativa vigente para los eventos taurinos tipo corraleja en la ciudad de Sincelejo”, dice un comunicado de la Secretaría de Infraestructura.



Indica además el informe que las situaciones que rodearon la construcción de las corralejas dieron razón para no aprobar el plan de contingencia por parte del Comité de Gestión del Riesgo Municipal.

Pasaron por encima de la ley

La Corporación Club Sincelejo se ha mostrado renuente al cumplimiento de lo ordenado y ha seguido haciendo las tardes taurinas

A pesar de la prohibición de las corralejas dentro del Club Sincelejo, sus organizadores continuaron con los festejos y permitieron el ingreso de los socios e invitados, además de lanzar al ruedo las bestias dispuestas para las fiestas.



“La Corporación Club Sincelejo se ha mostrado renuente al cumplimiento de lo ordenado y ha seguido haciendo las tardes taurinas”, expresaron desde la Alcaldía de Sincelejo.



Manifestaron que la administración municipal por intermedio de la Inspección Quinta de Policía ha hecho seguimiento de control urbano a la licencia de construcción aportada por los organizadores del evento y trataron de evitar que se utilizara la estructura de madera, pero al parecer le fue impedido el ingreso al club de la Fuerza Pública.



Los organizadores de las fiestas insisten en que han cumplido con todos los requisitos y por ese continúan con el evento.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo