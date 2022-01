El alcalde de Cartagena, William Dau, de nuevo está envuelto en escándalos, esta vez por su presunta participación en política y luego de que se filtrarán audios de conversaciones telefónicas donde se escucha al burgomaestre hablar de respaldo a dos mujeres que buscaban llegar a la cámara.



"…A Lidis Ramírez y Alejandra Benites a ellas si las apoyo", dice Dau, en los audios que se han hecho virales en las redes sociales.



"Fueron Lidis Ramírez y Ana maría González me presentaron a Javier Marrugo, o trajeron a mi casa, para que pertenecieran a mi grupo, yo me la llevo muy bien contigo y te tengo una alta autoestima, pero decir que yo te voy a apoyar a las elecciones, cuando traicionaron a mis candidatas, tu habías dicho que en la lista iban a estar Lidis Ramírez y María Alejandra y ahora no están ahí. Espero por favor que me confirmes que esos es falso", señala Dau.

