Escándalo por corrupción en Cartagena llegará a la Corte Suprema 

El Fiscal General de la Nación (e.), Fabio Espitia Garzón, liderará las investigaciones por el escándalo del carrusel de contratos y corrupción en el departamento de Bolívar, el cual involucra al ex congresista condenado por corrupción Vicente Blel Saad, quien estaría atrás de campañas políticas y a otros políticos de la región incluidos el Gobernador, Dumek Turbay Paz, y a su primo, el presidente del Senado de la República, Lidio García.

“Si hay una red de corrupción en Bolívar, son las hipótesis que tenemos que entrar a trabajar y a dilucidar y vamos a ver que surge de esas grabaciones que se han conocido y que hoy son competencia de la Fiscalía y también que podría ser competencia de la Corte Suprema de Justicia”, señaló el Fiscal General de la Nación que llega este miércoles a Cartagena para liderar las investigaciones en este caso.



En audios revelados por la emisora W Radio se evidenció cómo el ex congresista Blel Saad maneja a dedo secretarías y entidades públicas tanto en el Distrito de Cartagena, como en la Gobernación de Bolívar, recibiendo jugosos recursos del erario público.



“Directamente voy a estar en Cartagena para establecer con los fiscales de allá algunas líneas de investigación, vamos a ver que puede obtenerse en relación con esto qué hipótesis pueden surgir y reitero personalmente mañana (hoy) voy a estar en Cartagena tratando de revisar un poco las líneas de investigación que se van a plantear”, agregó el Fiscal Espitia Garzón.

Es muy complicado, vamos a tratar de tomar decisiones lo más pronto posible, independientemente de los periodos electorales

Pese al escándalo de corrupción, que involucra a las campañas políticas que puntean en la intención de voto, el Fiscal no se compromete con medidas de aseguramiento, ni resultados claros antes del 27 de octubre próximo, día de las elecciones.



“Es muy complicado, vamos a tratar de tomar decisiones lo más pronto posible, independientemente de los periodos electorales”, señaló el Fiscal.



En las grabaciones que tiene consternados a los bolivarenses se escucha a Vicente Blel Saad y a su sobrino, Miguel Torres Scaff, ex gerente de Aguas de Bolívar, y la forma como se reparten el erario público.

Vicente Blel Scaff, hijo de Vicente Blel Saad, busca la Gobernación en una alianza de los partidos Conservador, Liberal, ‘la U’, ASI y Centro Democrático. Foto: Archivo Particular

En los audios, Vicente Blel Saad y Miguel Torres Scaff hablan de la forma descarada como se roban los recursos públicos y como cobran jugosas tajas por la contratación de obras.



Pero lo que más indigna al país es la forma como Vicente Blel Saad es el amo y señor de varias secretarias y dependencias, tanto en la alcaldía de Cartagena como en la Gobernación de Bolívar, con la venia de los funcionarios públicos de turno.



“Generalmente se da el 15 por ciento... Tú vas a comprar un contrato, más nada... ese es el negocio: la comisión. Ese es el negocio de mi tío Vicente (Vicente Blel Saad) y de todos los políticos aquí en Cartagena, esa vaina. Por eso es que Vicente se pelea los contratos con el Gobernador (Dumek Turbay)”, señalan en un aparte los audios presentados por la emisora nacional, y que obligan la presencia de la Fiscalía General de la nación en Cartagena.



“Generalmente los contratistas no son quienes negocian los contratos. Entonces tú vas donde el Gobernador… mira Gober y tal... qué contratos hay por ahí... hay este y este…ahh bueno, yo tengo la gente... Ah bueno listo yo te doy este...a bueno… tu compras el contrato y te dan la plata... Así es que hacen... porque es que esos contratos dan plata... Los precios son precios… Por ejemplo, yo que estuve en Bogotá viabilizando el proyecto del Carmen (construcción del acueducto del Carmen de Bolívar)… por ejemplo, los precios de los accesorios son precios plenos de lista de lista de catálogo… mira te voy a comprar 100 millones de pesos en tubería, ah bueno que descuento me das, te doy el 40 o te vas pa la otra empresa en Pavco me estaban dando el 40, bueno yo te doy el 50…..”, dice Torres Scaff, sobrino de Blel Saad, en uno de los audios.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas