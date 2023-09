El comandante del Cuerpo de Bomberos de Riohacha, Efraín Castañeda, se defendió de las denuncias sobre el uso de una máquina de Bomberos en una fiesta de cumpleaños del sobrino del alcalde de esta localidad, José Ramiro Bermúdez Cotes, quien se encuentra suspendido por la Procuraduría.



En la denuncia realizada a través de redes sociales y medios de comunicación cuestionan el uso del vehículo oficial para una celebración ya que su misión es estar dispuestos para atender emergencias, las cuales se registran sin previo aviso.



La máquina participó en un evento privado

Bomberos en fiesta temática. Foto: Archivo particular

Yo le puedo prestar la máquina a cualquier ciudadano que llegue al Cuerpo de Bomberos y solicite el servicio, siempre y cuando estén pagando ese servicio

TWITTER

En las imágenes de la celebración temática alusiva a los bomberos aparece el menor y varios niños invitados posando ante una máquina de bomberos y unas tres unidades bomberiles, también se les ve en algunas actividades recreativas.



Castañeda reconoció que no sabía que la máquina había participado en un evento privado, se enteró por las redes sociales y pensó que se trataba de algo pedagógico, que es un trabajo que suelen realizar con niños, "los cuales son el futuro de Colombia y ellos deben vender la imagen de los bomberos, para que conozcan su labor y se sumen a ella", dijo en medio de la polémica.



"Supuse que era algo pedagógico, porque se ven los niños vestidos de bomberos todos, como vendiendo la imagen de los bomberos de Riohacha, no como algo para perjudicar a nadie, ni sabía que era del hermano del alcalde, aunque no es el alcalde porque se supone que es otra persona en estos momentos”, sostuvo en la emisora local Cardenal Estéreo.



Destacó que recientemente habían estado en el Hogar Infantil La Divina Pastora, atendiendo una invitación porque los niños querían conocer una máquina de bomberos y la labor que realizan, por lo que no considera que el hecho vaya a trascender porque no son políticos.



Sin embargo, sostiene que le hizo un llamado de atención al oficial que autorizó el servicio.

Deben vender servicios para subsistir

lo único que me prohíbe la ley es que yo cobre la emergencia, del resto para subsistir debemos vender servicios

TWITTER

El bombero explicó que para subsistir venden servicios: uno de ellos es la presencia de un organismo de socorro en la realización de eventos masivos, como por ejemplo la presentación de algún conjunto musical.



“Yo le puedo prestar la máquina a cualquier ciudadano que llegue al Cuerpo de Bomberos y solicite el servicio, siempre y cuando estén pagando ese servicio, lo único que me prohíbe la ley es que yo cobre la emergencia, del resto para subsistir debemos vender servicios”, puntualizó.



Para el caso de la fiesta del sobrino del alcalde, reconoce que el servicio no fue pago porque fue un ratico que estuvieron en el evento.



En el debate hay quienes aseguran que es un tráfico de influencias, puesto que los bomberos reciben recursos del Distrito de estampilla bomberil y por la firma de convenios.



Sobre el tema el alcalde de Riohacha, quien fue suspendido por parte de la Procuraduría mientras adelanta una investigación en su contra, no se ha pronunciado, ni sus familiares.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha