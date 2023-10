Escándalo en la Policía: patrullera denuncia acoso sexual de superiores en Córdoba

Daniela De La Ossa, patrullera de la Policía Metropolitana de Montería, adscrita a la estación del municipio de Cereté (Córdoba), denunció ante la Procuraduría General de la Nación que es víctima de acoso laboral y sexual por parte de uno de sus superiores.



La patrullera había hecho la denuncia a través de sus redes sociales, lo que ha generado un escándalo al interior de la Policía Nacional en esta sección del país.



“Ya no aguanto más el acoso laboral y sexual, simplemente porque no quise acceder a pretensiones, a ellos se les hizo fácil decir, móntensela, hagan lo que se les dé la gana con ella”, dice en un video difundido a través de sus redes sociales.



Por no acceder a los requerimientos sexuales habría sido sometida a discriminación y humillación de superiores

La patrullera, en su denuncia ante la Procuraduría General de la Nación, habría indicado que por no acceder a los requerimientos sexuales, es sometida a discriminación y a un trato con humillación por parte de sus superiores y compañeros de la Institución.



Dijo que no se le permite utilizar el sanitario de la estación de Policía de Cereté para hacer sus necesidades, que no se le permiten hablar con nadie y que se le niega el derecho a estudiar porque no le dan permisos.



“Quiero dejarles en claro que ya pedí mi baja, pedí mi retiro, no quiero trabajar más en la Policía Nacional, a raíz de todos los acosos con evidencias que tuve. No entiendo por qué no me dejan quieta, si eso era lo que querían, pues ya lo lograron”, contó.



Manifestó que la situación continúa y que después de presentar la denuncia ante la Procuraduría por acoso laboral y sexual, la situación empeoró al interior de la Estación de Policía.

Patrullera teme por su vida

Precisó que el acoso va desde llegar tarde un minuto, o dos, a la Estación para hacerle una anotación, mientras que los demás miembros de la Institución llegan a cualquier hora y no pasa nada.



“Yo no voy a hacer como hacen las demás patrulleras de la Policía que son acosadas sexualmente, que terminan suicidándose, yo voy es a denunciar lo que está pasando para que se tomen los correctivos", Expresó



La uniformada señaló que no está en condiciones psicológicas para portar un armamento y hacer acciones de operaciones. Así fue determinado a través de la sanidad de la Policía, pero que sin embargo es obligada a utilizarlo y a salir en una motocicleta para los requerimientos ciudadanos, con turnos de vigilancia.



Dice que teme por su vida, que quiere irse y está esperando que oficialmente le entreguen el comunicado para hacerlo, porque sufre intimidaciones aún por fuera de la Institución.



“Tengo conversaciones, tengo videos de todo lo que me está pasando, me obligaron a cambiar el motivo de mi retiro y colocar que tengo nuevos proyectos. Hago un llamado al señor Presidente, al director de la Policía Nacional, a Derechos Humanos, a la Procuraduría, a quienes defienden a las mujeres. Ayúdenme, no quiero estar más aquí”, manifestó.

Policía inició investigación

Con relación al caso, la Policía Metropolitana de Montería emitió un comunicado, donde indica que se iniciaron las investigaciones.



“Una vez conocidos los hechos denunciados se dispuso la apertura formal de una investigación disciplinaria para determinar con claridad todas las circunstancias que enmarcan estos hechos”.



“De igual manera, se activó la ruta de Atención Integral para Víctimas de Violencia de Genero con el fin de garantizar la integridad de la funcionaria”, dicen en el comunicado.

Señalaron que para la Policía Nacional es fundamental ser garantes de los derechos de la mujer rechazando cualquier tipo de agresión física o sexual en contra de la mujer.



“Estamos comprometidos con la equidad de género y con garantizar que todas nuestras funcionarias y funcionarios gocen de un ambiente de trabajo seguro y respetuoso”, expresan.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo