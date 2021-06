Escándalo en Cartagena por boda hindú sin protocolos de bioseguridad

Una boda hindú que tuvo como escenario el Centro Histórico, y donde novios e invitados violaron los protocolos de bioseguridad, tiene indignada a Cartagena.



En redes sociales se han hecho virales los videos de la fiesta Hindú, autorizada por el Distrito, por algunas calles del corralito de piedra donde, pese a la creciente pandemia, nadie lleva tapabocas y no hubo distanciamiento social.



Invitados, y el novio que va sobre un carro, celebran felices, incluso con pirotecnia, sin importar la tragedia sanitaria que vive la ciudad.



Si así fue la fiesta en las Calles de Cartagena, ¿cómo habrá sido la fiesta privada? Un matrimonio Hindú sin ninguna medida de bioseguridad en medio de la creciente pandemia, alerta a autoridades de la salud. @ELTIEMPO @ColombiaET @daulaw @AlcaldiaCTG @MinSaludCol @Fruizgomez pic.twitter.com/ihg1OiMeqE — John (@PilotodeCometas) June 5, 2021

El último reporte del Instituto Nacional de Salud (INS) da cuenta que la ciudad reportó 544 contagios y 7 muertes por la pandemia.



Cartagena suma 88.360 Casos positivos y más de 1300 muertes desde que el virus llegó en marzo de 2020.



“La Secretaría del Interior otorgó un permiso a una empresa para organizar una boda de una familia hindú que reside en Estados Unidos, y fue autorizado para un sitio determinado y con un aforo específico. Con su comportamiento violaron todo lo consagrado en el permiso, ese jolgorio en las calles violando el protocolo de bioseguridad, y en la misma fiesta incumplieron con lo permitido con el número de personas que debían asistir”, afirmó el secretario del Interior, David Múnera Cavadía.



En Cartagena sancionarán empresa que organizó boda Hindú, que violó protocolos de bioseguridad en medio de la Pandemia. El corrillo de invitados pasó frente a la alcaldía pero nadie se percató. @ELTIEMPO @ColombiaET @daulaw @AlcaldiaCTG @MinSaludCol @Fruizgomez pic.twitter.com/laLA0Gt5sy — John (@PilotodeCometas) June 5, 2021

Además de la investigación por lo sucedido, la empresa que organizó la boda será sancionada con la suspensión temporal de permisos para futuros eventos, al no cumplir con lo estipulado con el que se le concedió para esta boda.



Migración Colombia llamó la atención de los extranjeros por el incumplimiento de normas que contempla el país, y que deben respetar.



Esta entidad del orden nacional determinará la sanción para las personas que participaron de la fiesta.



“Hay que entender que Cartagena está abierta para nacionales y extranjeros, pero hay unas normas que hay que cumplir y no pueden venir a violar nuestras propias normas, porque no lo vamos a permitir”, manifestó el Secretario del Interior.



