Santa Marta es otra de las ciudades de Colombia, donde en diciembre se ha venido sintiendo con fuerza la escasez de cerveza nacional.



Tenderos y propietarios de establecimientos nocturnos este mes han tenido grandes dificultades para surtir sus negocios con diferentes marcas nacionales de bebidas embriagantes que no se consiguen fácil.

La empresa Bavaria en las últimas semanas no viene cumpliendo con los pedidos de cerveza a usuarios históricos que, por ende se quedan sin nada que ofrecer en sus negocios.



La molestia del gremio radica en que mientras a los pequeños y medianos negocios no les llega el producto solicitado, los grandes distribuidores si reciben enormes surtidos, que posteriormente revenden a un precio mucho más elevado.

“Se aprovechan de la circunstancia y venden la cerveza hasta un 30 por ciento más caro; es decir que mientras una caja de 30 botellas cuesta normalmente 47 mil pesos, en estos puntos fríos se consiguen hasta en 65 mil pesos”, denunció Efrain Torres.

La baja disponibilidad de productos en Bavaria, ha obligado a que tenderos y comerciantes nocturnos no tengan otra opción que comprarlo más caro a los revendedores y también subirle el precio final de venta en sus negocios.

La baja disponibilidad de productos en Bavaria, ha obligado a que tenderos y comerciantes nocturnos no tengan otra opción que comprarlo más caro a los revendedores y también subirle el precio final de venta en sus negocios.



Esta situación ha generado también muchas quejas en el cliente final que opta por no adquirirlo y dejar de frecuenciar especialmente bares y discotecas.



Hugo Montoya, propietario de la discoteca Coronitas y Más Cañaveral, asegura que ante la escasez de varias cervezas nacionales ha optado por vender otras marcas; no obstante, las personas que visitan su establecimiento se marchan inconformes porque desean consumir las marcas ausentes.

“Diciembre por ser temporada alta es un mes de buenas expectativas, lamentablemente la falta de cerveza nos está perjudicando y frenando el proceso de recuperación económica que avanzaba muy bien en la ciudad”, expresó Montoya.



Los comerciantes y tenderos hacen un llamado a la empresa Bavaria para que le cumpla a todos sus clientes y no existan preferencias hacia los grandes distribuidores que son los mayormente beneficiados con esta crisis de cerveza.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv