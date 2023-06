El país sigue conmocionado por el éxito que tuvo la 'Operación Esperanza', la cual trajo de vuelta a los cuatro niños perdidos en la selva del Guaviare el pasado viernes 9 de junio.

Después de una ardua búsqueda por parte de los Comandos de las Fuerzas Especiales, miembros de diferentes comunidades indígenas y el canino Wilson, cuyo paradero aún es desconocido, las fuerzas militares lograron hallar a los menores con vida., luego de que se les perdiera la pista en un accidente el pasado 1 de mayo.

El regreso de Lesly Jacobombaire Mucutuy, de 13 años; Soleiny Jacobombaire Mucutuy, de 9 años; Tien Noriel Ronoque Mucutuy, de 4 años, y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, de un año, fue catalogado como "un milagro" por la comunidad y también por el general Pedro Sánchez, quien fue uno de los encargados de liderar la búsqueda.

En diálogo con 'CityTv', el oficial reveló detalles de la operación de rescate, las emociones que sintió con el hallazgo y las estrategias que utilizaron para llevar a cabo la misión, que aún se encuentra en busca de Wilson, el heroico perro.

“Ayer a las 17: 15 horas, el comandante de la división de las fuerzas especiales, el brigadier Yor Cotua, me informó la clave que solo sabíamos qué significaba quiénes estábamos en esta operación. Me dijo: ‘Milagro, milagro, milagro’. Pregunté inmediatamente y le dije: ‘¿Cómo están?’ Él me dijo: ‘Están vivos’. No solamente es un milagro haberlos encontrado, es un real milagro que estén vivos", inició contando Sánchez.

La noticia embargó de felicidad a Sánchez, quien en algún momento de la 'Operación' sintió impotencia e incertidumbre. Aún así, la fe en encontrar a los pequeños se mantuvo intacta y sirvió, en gran parte, para resolver con éxito la búsqueda.

"Sentí, por un lado, una paz en el alma por haber hecho lo correcto, de no haber desfallecido a pesar de lo adverso que era encontrarlos y de la impotencia que sentimos, pero también sentí alegría en el corazón porque retornaban estos cuatro menores al lugar donde deben estar", sostuvo el General.

De acuerdo con su relato, encontraron unas huellas que "tenían una secuencia lógica" y que los condujeron a orientar mejor la búsqueda. Antes de haber hecho el hallazgo, ya habrían estado a pocos metros de encontrar a los menores, pero la situación se complicó por la inmensidad de la selva y la dificultad de ver a lo lejos.

