¿Lo pueden drogar poniéndole escopolamina en un cajero?

En las últimas semanas está circulando una aterradora información en WhatsApp que asegura que la nueva modalidad que utilizan los ladrones para robar a sus víctimas es untar escopolamina en los teclados de los cajeros automáticos.

Las Fake Face, el cazamentiras de EL TIEMPO se dio a la tarea de verificar con un experto la veracidad de esta información.

En los últimos años es común que los ladrones 'hipnoticen' a sus víctimas utilizando drogas con las que pierden la conciencia de sus actos o sufren de amnesia temporal para llevarlos a 'desocupar' sus cuentas bancarias sin levantar sospechas. Lo cierto es que los temas que suscitan pánico entre los ciudadanos son 'carne de cañón' para las noticias falsas y para que se viralicen más rápido. ¡Ojo, no se deje engañar!

Esto es lo que dice la cadena que circula en redes ...

"Una amiga, fue a sacar plata al cajero de Davivienda que está en la parte externa del multiplex de Plaza de las Américas de Bogotá. Insertó su tarjeta, dígito su clave y hasta ahí se acuerda; recobró algo de conciencia 4 horas después y estaba en Davivienda de Salitre Plaza con una tarjeta que no era suya y con $1.200 pesos de saldo en su cuenta.

Fue al médico porque se sentía mareada y los exámenes arrojaron escopolamina, la única evidencia extraña que encontró el médico fue los dedos hinchados y rojos, eso ¿qué significa? Están untando con escopolamina los teclados de los cajeros, esperan a que haga efecto, que debe ser muy rápido y listo, hacen de las suyas. Yo desde ese día además de tapar el teclado, dígito las teclas con un esfero".

¿Es posible intoxicarse con escopolamina por el simple contacto?

La escopolamina es de origen natural, extraída de las semillas del árbol conocido como borrachero



Es un polvo blanquecino, sin olor, amargo y soluble en líquidos, que tiene la capacidad de producir pérdida de la voluntad, sugestionabilidad y amnesia de los eventos previos, por lo menos una hora antes al momento de su administración.



Ubier Gómez, profesor de farmacología y toxicología de la Universidad de Antioquia, asegura que la intoxicación por escopolamina no se produce de este modo, desvirtuando esta teoría que circula en internet que por el simple contacto de los dedos con la sustancia que supuestamente está en las teclas de los cajeros la persona quedaría a merced de los ladrones.

La intoxicación través de la piel, es poco probable porque la absorción es muy limitada ... requeriría de impregnar toda la piel y frotarla enérgicamente para que ingresara al organismo. FACEBOOK

TWITTER

Esta sustancia suele suministrarse en bebidas dulces.

La intoxicación por escopolamina tiene unos síntomas muy particulares que se mencionan a continuación:

1. La persona se comporta de manera extraña

2. La piel se torna seca, roja y caliente

3. Las pupilas se dilatan

4. La boca se pone seca

5. El pulso se acelera

Tocar el polvo con los dedos no produce efectos tóxicos, a no ser que se llevaran a la boca una vez contaminados con la sustancia FACEBOOK

TWITTER

Si bien es cierto que personas inescrupulosas utilizan la escopolamina para robar a sus víctimas, la escopolamina es una droga que debe ser ingerida para que surja algún efecto en el cuerpo. No obstante, no porque la información sea falsa significa que no deba tener cuidado. Acá le dejamos algunas recomendaciones para no caer en una intoxicación con esta droga.

¿Cómo evitar ser víctima de la intoxicación con escopolamina?

1. No reciba bebidas ni alimentos de personas desconocidas, por más confiable que sea el aspecto de la persona que le ofrezca.

2. No asista solo a los eventos públicos.

3. No acepte cigarrillos, café o cerveza ofrecidas por personas desconocidas.

4. En un sitio público nunca deje la mesa con bebidas o alimentos sin vigilancia.

5. Vigile si hay una persona desconocida con un trago igual al suyo, porque al menor descuido, puede reemplazarlo por uno que contiene escopolamina.

6. Practique el autocuidado y el cuidado a la persona que lo acompaña.

7. No retire dinero en sitios muy concurridos y sin la compañía de alguien conocido.

Acá puede revisar otros Fake del Face

Las ‘Fake del Face, el cazamentiras de EL TIEMPO, va a desmentir una pieza falsa semanalmente.

¿Cómo puede hacernos llegar sus cadenas, fotos y audios falsos? Haga clic en este enlace: https://wa.me/573143591680

Aclaramos: aquí no se contestan los mensajes, recibimos la información y se desmiente en un artículo semanalmente.