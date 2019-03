‘Es ‘poco generoso’ el presupuesto nacional para Caldas’

Iván Duque Márquez se llevó el 65,67 por ciento de los votos de Caldas en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2018. Sin embargo, hay quejas por el apoyo que hoy le da a este departamento.

Para los próximos cuatro años, el gobierno Duque decidió no entregarle a Caldas recursos para atención a víctimas ni cultivos ilícitos, le redujo notoriamente los recursos para combatir el contrabando y toca directamente sus finanzas si no cambia los artículos bajo los que se pretende regular los impuestos de los licores.



Para el gobernador, Guido Echeverri, a Caldas “no le fue bien” con la asignación de recursos. Considera que este Plan de Desarrollo “es una equivocada visión de lo regional, una falta de diagnóstico real y una priorización que no consulta datos objetivos y realidades”.

​

El porqué de estas declaraciones se basa en las cifras. El actual gobierno destinó 14.9 billones de pesos para el departamento, que en sí representa un monto considerable, pero lo que preocupa es que al discriminarlo 3.6 billones provendrían de Alianzas Público Privadas (APP), 1.5 de recursos propios del departamento, 3.3 del Sistema General de Participaciones y otros montos del Sistema General de Regalías.



Es decir, como recursos del gobierno nacional serían 5.8 billones, dentro de los que está el dinero con el que deben saldarse los gastos de operación de las entidades públicas como la Dian, el Dane, la Fiscalía, el ICBF, entre otras.



“Del monto general 3.6 billones son expectativa, porque provendrían de hacer APP que, entre otras cosas, no son sencillas de lograr porque las obras de interés para los privados no siempre responden a las necesidades primarias de la comunidad”, señaló el secretario de Hacienda, Alexánder Pineda.



En la lista de preocupaciones vienen los recursos destinados a transporte. De acuerdo con Pineda, para el tema asignaron 595.000 millones que incluyen intervenciones en infraestructura vial primaria, transporte aéreo, férreo y demás servicios.



“El Presidente se comprometió con vigencias futuras para ajustar por lo menos 350.000 millones para Aerocafé, si esos recursos están incluidos en este monto, el aeropuerto se llevaría más del 50 por ciento. No habría manera de invertir en vías terciarias, un problema porque por nuestra topografía se requieren intervenciones todo el tiempo”.

​

No se queda atrás el tema de la tributación de licores, sobre las que no profundizó el funcionario ya que está en discusión y con esperanza de ser modificada. Sobre lo que sí se pronunció fue sobre la desazón que hay entre el gabinete por la nula destinación de recursos para el posconflicto.



“No tenemos grupos armados, ni cultivos ilícitos gracias al esfuerzo de todos los actores, pero tenemos fronteras que pueden generar peligro”. El jefe de la cartera departamental reconoce que “no esperaban grandes asignaciones”, pero sí herramientas para evitar que los campesinos “por falta de oportunidades acudan a los cultivos ilícitos y poder garantizarle a las víctimas sus derechos”.

​

En cuanto al contrabando, el Secretario afirmó que los niveles en Caldas son bajos, por lo que le redujeron la asignación. “Lo que logramos ha sido con tributos de los caldenses y un esfuerzo propio muy grande. Entones se siente que premian a los que no hacen bien la tarea y prácticamente se castiga a quienes lo hacen”.



Si a esto se le suma la centralización de recursos que propone este gobierno, dejando la administración del presupuesto a los Ministerios y no a los departamentos, el panorama se ve nublado.



De acuerdo con el secretario de Planeación, Juan Felipe Jaramillo, solo queda una ficha, el Congreso, donde finalmente se aprueba el Presupuesto Nacional y el Plan Nacional de Desarrollo.



“Caldas se manifestó e hizo la crítica, pero el proyecto final presentado al Congreso para aprobación quedó igual. Por eso lo único que queda es que senadores y representantes hagan el ejercicio, pero se ve difícil”.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO - MANIZALES