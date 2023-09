En Colombia siguen reaccionando ante el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro de "subsidiar" los pasajes del transporte masivo, que funciona en ciudades principales como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Pereira y Cartagena.



Precisamente, en esta última, la crisis financiera de Transcaribe ha generado en los últimos años dificultades en los cartageneros. El proyecto de importancia estratégica para la Nación y el Distrito fue presentado en el 2003, a través del documento CONPES 3259 como una solución a los problemas de movilidad de la ciudad, pero en plena pandemia y después de la misma la situación se ha agudizado.

Limitación de Transcaribe siempre ha sido financiera

Patio Portal de Transcaribe en Cartagena. Foto: Transcaribe

De acuerdo con un informe de Cartagena Cómo Vamos, hasta el 2019 el SITM tuvo un comportamiento creciente, los viajes diarios aumentaron un 53%, llegando a ser 100.381; el número de buses en operación también creció un 171%, llegando a 333 y las rutas pasaron de 11 a 23, es decir más del doble.



El año 2020 se convirtió en un punto de inflexión, con la llegada de la pandemia y el aislamiento, los números solo fueron rojos. Los viajes diarios cayeron un 65%, y los buses en operación bajaron un 34%.



Han sido varias las estrategias que se han implementado para lograr la recuperación, sin embargo, no se han solucionando a cabalidad las necesidades debido también a la poca capacidad de la infraestructura vial de la ciudad.

Idea es novedosa, pero...

William Dau, alcalde de Cartagena. Foto: Alcaldía de Cartagena

Ante el anuncio del presidente de buscar alternativas para que los diferentes sistema de transporte masivos se vean aliviados, el alcalde de la heroica, William Dau, aseguró que la idea "vale la pena estudiarla".



En un pronunciamiento enviado a EL TIEMPO, el mandatario explicó que "la idea es novedosa, creativa y vale la pena estudiar, analizar y modificar. Hay que ajustar según lo que se pueda concluir con expertos y la ciudadanía".



Pero Dau cree que es un "muy buen punto de partida". "Me gusta, pero el gran problema que le veo es que para que sea gratis para todos ya no sería una pequeña cuota, sino mayor y eso el bolsillo de la gente no lo aguanta", subrayó.



Otro pero que le puso el mandatario distrital es que la cuota debe ser "para subvencionar, no para subsidiar ni dar pasajes gratis".



Insistió en que le gusta la idea para lograr la subsistencia del sistema. "Lo que propone el presidente lo haría mucho más eficiente, pero es algo que demoraría más tiempo analizar. A corto plazo me gusta la idea de cobrar módicas cuotas en el servicio de energía", puntualizó.

Una idea para las ciudades con transporte público masivo: ¿y si pagaramos a través de una pequeña cuota en la factura de la luz el transporte público cada mes y nos diera derecho a subirnos en cualquier bus todos los dias y durante el tiempo que sea?



Sería aparentemente, y… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 2, 2023

Cuotas en el recibo de energía no sería buena opción por altas tarifas

Por su parte, Leonardo Jiménez, director de Cedetrabajo en Cartagena, le dijo a este medio que la propuesta de cobrar las cuotas a través del recibo de la energía no resulta ser tan viable, sobre todo en la región Caribe, teniendo en cuenta las altas tarifas que se padecen.



"Habría que aumentar los recibos de energía para financiar los costos del transporte masivo, en el caso específico de Cartagena y la Costa, por tener un régimen de tarifa especial, en el que nos cobran por las pérdidas de energía eléctrica se haría inviable", analizó.



Jiménez indicó que en el caso de Afinia, lo que respecta a Cartagena y el departamento de Bolívar las tarifas se han incrementado en un 43% con relación al resto del país. "Los 200 mil usuarios que tiene el servicio de energía eléctrica en Cartagena ya han visto que sus facturas han subido de manera significativa como para sumarle otro tipo de subsidio a sus recibos".



Agregó que "los cartageneros no tenemos fondos para que nos saquen más plata para financiar Transcaribe. Económicamente hablando eso no es conveniente ni positivo, porque hemos asumido en exceso los costos de la crisis financiera del sistema".



Concluyó el experto, que la propuesta del mandatario colombiano no es viable ya que "terminaría generando más problemas de pobreza y desigualdad". ​

FLOR DÍAZ OSPINO

Corresponsal de EL TIEMPO Caribe

En Twitter: @fdiazos