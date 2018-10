¿Qué tan ciertas son las cadenas sobre robo de niños en el país?

Durante este año han circulado a través de las redes sociales varias cadenas de mensajes sobre raptos de menores de edad en diferentes ciudades del país como Barranquilla, Cali, Medellín y Bogotá, entre otras. Sin embargo, en los últimos días, a propósito de la celebración de Halloween, en la cual es recurrente que los menores salgan a las calles con disfraces, estas cadenas se han intensificado.



De hecho, algunos padres de familia que le escribieron a este diario aseguraron tener pánico ante posibles secuestros de sus hijos o hijos de sus conocidos.

EL TIEMPO indagó con las autoridades acerca de la veracidad de varias de estas cadenas que se han vuelto virales en las redes.

Bogotá

Frente a los audios que están circulando y en los que personas (que no se identifican) aseguran que "hace contadas horas" algún menor fue secuestrado en barrios de la capital como Nueva Roma, El Inglés, Santa Ana y en la localidad de Engativá, las autoridades aclararon que hasta el momento (24 de octubre de 2018) "la Policía Metropolitana de Bogotá y sus unidades de Gaula, Sijin e Infancia y Adolescencia, no han recibido denuncias que permitan establecer la veracidad" de dichos mensajes.



Hay una cadena en particular que se ha replicado, sobre todo en WhatsApp, que difunde la información y fotografía de una camioneta negra marca Renault. Sobre esta se indica que un hombre y una mujer se movilizan en ella para identificar y secuestrar a niños. Sin embargo, la Policía asegura no haber recibido denuncias sobre ello e indicaron que no ha sido comprobado.



En los mensajes también es recurrente que se asegure que las autoridades tienen conocimiento sobre los hechos, por lo que el Centro Cibernético de la Policía Nacional tuvo que salir, a través de sus redes sociales, a brindar un parte de tranquilidad a la ciudadanía y a indicar que estos mensajes son falsos y que no tienen registro de denuncias relacionadas con dichas cadenas.

#FAKENEWS desinformación en redes sociales sobre supuesto robo de niños👶para vender sus órganos,👮señor ciudadano, si tiene conocimiento con argumentos justificados sobre tipo de conductas ¡DENUNCIE! ante la Fiscalía General de la Nación o Policía Nacional #RompaLaCadena. pic.twitter.com/UAiVNTTXeE — Centro Cibernético (@CaiVirtual) 24 de octubre de 2018

Un mismo secuestro en varias ciudades

Pero estas cadenas no son las únicas. En ciudades como Cali, Medellín, Barranquilla y Pereira ha circulado una misma fotografía de un menor, del que se dice que fue arrebatado de las manos de su madre y que se desapareció "hace 1 hora". Lo curioso es que dependiendo de la ciudad en donde circula la cadena, se cambia el nombre del barrio o zona en donde ocurrió el supuesto rapto (a pesar de ser la fotografía del mismo menor), además de no indicarse la hora y fecha precisa del delito. De hecho, esta misma fotografía circuló en Argentina y hasta en México, pero con una historia de desaparición diferente.

Cali

Las autoridades de Cali, por su parte, indicaron no haber recibido denuncias con esa trazabilidad, ni siquiera denuncias formales relacionadas con secuestro de niños.



Andrés Villamizar, secretario de Seguridad de Cali, aseguró que “no hay un solo reporte verificado de rapto de niños en Cali. Estos rumores se disparan en días previos a Halloween. Por favor, no contribuyamos a generar pánico”.

Medellín

La Alcaldía de Medellín aseguró que en la revisión de reportes policiales “no se han encontrado casos denunciados o alertas certificadas sobre desaparición o rapto de menores de edad, ni en la comuna 6, Doce de Octubre, ni en ningún otro punto de la ciudad”.



Además, indicó que “en todos los casos, recibidas las alarmas, se ha podido determinar que se trata de cadenas de mensajes que solo pretenden atemorizar a los padres de familia y a la comunidad en general”.

Recomendaciones

Las autoridades coinciden en solicitarle a los ciudadanos "hacer caso omiso a dichas cadenas con noticias falsas que solo buscan generar pánico innecesario". Así como también les invitan a denunciar formalmente cualquier hecho que se presente contra los menores de edad.



La recomendación es a no replicar la difusión de estas falsas noticias. Tener en cuenta que la primer señal para dudar es que el mensaje no mencione fecha, hora, nombres de los implicados o datos de contacto para reportar a los supuestos menores desaparecidos, pues la mayoría son mensajes genéricos que son replicados en cualquier momento del año para generar miedo.



En caso de duda, se puede comunicar a la línea de emergencias 123. Y ante una situación de robo o secuestro de personas puede hacer su reporte a la línea 165 del Gaula.

Con motivo de la celebración de Halloween la recomendación de las autoridades es acompañar a los menores en sus recorridos, no permitir que ingresen a sitios desconocidos y garantizar que visiten solo lugares de confianza. Además, tener cuidado al transitar en las calles, respetar las señales de tránsito y tener plenamente identificados los sitios de las fiestas a las que asistirán.



ELTIEMPO.COM