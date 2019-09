¿La gaseosa 7Up contiene veneno? ¡No coma cuento!

En WhatsApp está circulando un nuevo caso de desprestigio contra una empresa. Dice la imagen que, por error, la gaseora 7Up tendría ácido clorhídrico. Esto es falso.

El contenido ha generado pánico entre algunos internautas por las nefastas consecuencias para la salud que tendría el cuerpo de una persona que ingiera ácido clorhídrico.

En diálogo con EL TIEMPO la empresa PepsiCo desmintió el hecho y aseguró que sus productos son sometidos a estrictos controles de calidad.

El ácido muriático, también conocido como ácido clorhídrico, es un químico que se encuentra en fertilizantes o químicos para piscinas.

Es tóxico y altamente corrosivo, razón por la cual el simple contacto con la piel el nocivo para la salud. Este líquido puede generar ampollas o quemaduras.

Es impensable que una gaseosa contenga este químico. Incluso si fuera por error hubieran retirado el lote del producto del mercado inmediatamente. ¡No se deje engañar!. Sin embargo, el mensaje, además de alertar a los ciudadanos sobre una marca y un producto específico, como la gaseosa 7Up, lo que hace es invitar a la gente al no consumo del mismo.

7 Up sigue estrictos procesos de control de calidad en producción, usando y cumpliendo con la normativa local FACEBOOK

TWITTER

El comunicado oficial de 7Up desmiente que hayan emitido un comunicado oficial al respecto. “En los últimos días ha circulado en las redes sociales información falsa sobre un supuesto comunicado de la marca 7Up que invita a no consumir nuestros productos. Queremos ser absolutamente claros en que no existe tal comunicado a nuestro nombre.

7up sigue estrictos procesos de control de calidad en producción, usando y cumpliendo con la normativa local”.

Desde 2017 este mensaje del ácido clorhídrico en la gaseosa 7Up está circulando en redes sociales, no solo en Colombia sino en países como México y Argentina.

No obstante, en 2017 en México una persona resultó intoxicada por un producto químico agregado al refresco, pero fue un hecho que no se desarrolló en la planta, como dice la falsa información, pero PepsiCo, para este caso no emitió ningún comunicado al respecto.

Consejos para saber si la información es falsa

¿Errores ortográficos?

Una de las primeras señales de que un contenido es falso es que tiene faltas ortográficas. Los comunicados oficiales que emiten las entidades envueltas en situaciones adversas no suelen contener errores de ortografía.

En este caso, hay varios errores.

No están las palabras completas, 'hecharon' es sin 'h', y el nombre de la empresa es PepsiCo.

Este mensaje tiene varios errores ortográficos, los cuales son el primer síntoma de que la información no proviene de fuentes confiables. Foto: Archivo particular

¿Es creíble?

A pesar de que las marcas no están exentas de sufrir algún tipo de imprevisto o adversidad, que la gaseosa 7Up contenga un ácido que genera graves consecuencias para la salud resulta difícil de creer.

Adicionalmente, el contenido que circula en internet no tiene ninguna fuente confiable, pues solo menciona que PepsiCo emitió un comunicado oficial pero ni siquiera lo muestra.

¿Le piden que lo comparta con todos sus contactos?

Además de desinformar a la ciudadanía, las falsas cadenas de WhatsApp invitan a 'viralizar' este contenido. Esta característica es particularmente dañina, pues ese 'efecto dominó' que se desencadena a partir de que sus contactos además lo compartan con más personas ayuda a que el impacto sea cada vez mayor y cada vez haya más gente desinformada.

En esta ocasión, la imagen, efectivamente, realiza esta invitación.

Contenidos como las cadenas de WhatsApp, fotos o vídeos son susceptibles de ser viralizados rápidamente sin que se haya comprado la veracidad de los mismos y lo que hacen es desinformar.



