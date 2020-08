Erradicación: nuevo choque entre Ejército y campesinos en La Macarena 

Campesinos de la vereda Nueva Colombia, en el municipio de Vista Hermosa (Meta) denunciaron que el Ejército disparó e hirió a varios cultivadores y detuvo a 15 personas a quienes los obligaron a estar boca abajo, mientras disparaban ráfagas de fusil durante cuatro minutos.

El nuevo enfrentamiento entre los cultivadores y la fuerza pública en la zona del parque natural de La Macarena, por la erradicación de la coca, se produjo entre este viernes y el sábado, en la madrugada.



La versión de los campesinos y organizaciones de Derechos Humanos no fue admitida por el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, general Raúl Hernando Flórez Cuervo, quien señaló que disidentes de las Farc, al mando de ‘Gentil Duarte’, fueron quienes activaron un campo minado y dispararon en contra de la tropa, hirieron a tres solados y a un civil.



Bladimir Sánchez, del medio de comunicación alternativo Voces del Guayabero, relató que el Ejército llegó ayer a erradicar en el sector y cuando entre diez y quince campesinos salieron a hacer presencia, los uniformados se retiraron, pero amenazando al reportero Fernando Montes Osorio y señalandolo de ser guerrillero.



En la mañana de este sábado, nuevamente, llegó el Ejército y un artefacto explotó dejando tres soldados heridos, lo que provocó la reacción de la tropa contra la comisión de campesinos que llegaba al sector. Hicieron varios disparos de fusil e hirieron a varios campesinos, incluido el periodista de Voces del Guayabero, aseguró Sánchez.



Minutos después, cuando llegaron las esposas y familiares de los campesinos a averiguar qué había pasado, tropas del ejército los detuvieron -eran cerca de 15 personas-, los obligaron a estar boca abajo, mientras disparaban al aire ráfagas de fusil durante cuatro minutos, agregó el periodista.



El general Flórez Cuervo desmintió esa versión y, al contrario, subrayó que el Ejército está erradicando en aquellos sectores en donde no prevalecen los acuerdos de sustitución voluntaria.



En la vereda Nueva Colombia, el viernes encontraron tres artefactos explosivos improvisados -cilindros- y una mina antipersonal, que fueron destruidos controladamente.



En la madrugada de este sábado les activaron un campo minado y de forma infortunada tres soldados resultaron heridos, sostuvo el comandante de la Omega.



Enseguida, continúo diciendo, personas vestidas de civil dispararon con armas de largo alcance y una persona civil también resultó herida con un disparo que le ingresa por el glúteo. Minutos después, las tropas aseguraron el perímetro y evacuaron a los tres soldados y al civil heridos a un centro asistencial de la ciudad de Villavicencio.



"En relación con otras personas detenidas o confinadas, esa información no corresponde a la realidad", aseguró el general Flórez Cuervo.



