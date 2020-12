Pueblos ribereños de Magdalena incomunicados con Atlántico por erosión

El río sigue arremetiendo fuertemente contra Salamina (Magdalena). Este martes la corriente se llevó casi 12 metros en la zona donde funciona el ferry y obligó a suspender de inmediato el transporte fluvial.

Operarios y vigilantes del puerto vivieron momentos de miedo y zozobra por la emergencia que los tomó por sorpresa.



Alexander Barrios, uno de los que se encontraba trabajando en el lugar, dijo que si bien en el pueblo todos permanecen en máxima alerta, nunca se está preparado para actuar frente a este tipo de emergencias.



“Apenas me di cuenta que el agua se estaba metiendo abandoné el puerto para ponerme a salvo. En cuestión de minutos ya el río se había comido parte del sueño”, narró la vigilante.

El Río Magdalena se 'tragó' el puerto del ferry en Salamina, Magdalena.

El Río Magdalena se 'tragó' el puerto del ferry en Salamina, Magdalena.

La emergencia que enfrenta esta zona por la erosión fluvial presentó una nueva novedad esta madrugada. El paso al Atlántico está restringido.

El alcalde municipal Luis Ramón Orozco en cuanto tuvo conocimiento de la nueva afectación causada por la erosión, ordenó suspender la operatividad del ferry para evitar una tragedia.



“Me vi en la obligación de suspender el servicio de transporte por el río hasta que no haya garantías que demuestren el tránsito seguro de vehículos por ese lugar. Necesitamos la pronta intervención del Gobierno”, manifestó el mandatario.



Orozco insistió en que lo peor está por venir, porque los trabajos transitorios que se han ejecutado, no son suficientes para atender el grave problema que tiene en vilo a la comunidad.

“Las obras menores que se adelantan hasta el momento no impedirán que el Magdalena borre del mapa a esta población”, advirtió el Alcalde.

Golpe a la economía

Las restricciones en el transporte fluvial son un duro golpe a la economía no solo de Salamina, sino también del resto de municipios ribereños del Magdalena que diariamente se comunican con el Atlántico para enviar y recibir productos que comercializan.



“El desbarrancamiento del puerto perjudica en gran manera a la comercialización de productos alimenticios, insumos agrícolas, medicamentos, entre otros; lamentablemente no tenemos otra opción porque en estos casos debe primar la vida”, dijo el mandatario.



El alcalde expresó que en el presupuesto local no hay dinero para atender obras que mitiguen emergencias de ese tipo, por esa razón dependen de la gestión que realicen el Gobierno nacional y departamental.

“Necesitamos obras integrales que pongan fin a esta zozobra”, recalcó Orozco, quien considera que una de las soluciones podría ser la demolición de todas las islas del río Magdalena, las cuales son las causantes que la corriente pegue con mayor fuerza en Salamina.



Con la suspensión de la operación del ferry se ven afectados más de 200 mil habitantes de la subregión del Río en el Magdalena, al quedarse sin el transporte de pasajero y comercial.



"Son cerca de 100 vehículos diarios que transportan ganado en pie, derivados cárnicos y lácteos, y que no podrán ser movilizados por esta región a través del ferry", dijo el personero de Salamina, Carlos Mario de la Cruz.

La única opción para esta comunidad sería la Vía de la Prosperidad, la cual actualmente en un tramo se encuentra intransitable. Por esa razón para ir de esta zona a Barranquilla a la única ruta disponible es la vía Ciénaga - Fundación, que triplica la distancia normal.

