En el municipio de Salamina, Magdalena sus habitantes siguen esperando que aparezca la Unidad de Gestión del Riesgo para que reciba y verifique las obras que se vienen ejecutando con el objetivo de frenar la erosión del río que amenaza a la población.



(Además: Indignante video: en playas de Cartagena mujer le da cerveza a menor)



El personero de Salamina, Carlos Mario de la Cruz, denunció que la negligencia que viene mostrando la entidad encabeza del nuevo Gobierno Nacional, podría generar que se pierdan los trabajos de protección en los que se ha avanzado, los cuales hasta el momento no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los diseños que elaboró la Universidad del Magdalena.

El proceso de erosión se reactivó de forma agresiva y está a solo 500 metros de la zona habitada del pueblo

Facebook Twitter Linkedin

Erosión costera en Salamina. Foto: Procuraduría

No han invertido, no nos han acompañado y nos dejaron solos frente a un río poderoso que amenaza con arrasar con la comunidad FACEBOOK

TWITTER

Prueba de esta afirmación, según precisó de la Cruz es que el proceso de erosión se reactivó de forma agresiva y está a solo 500 metros de la zona habitada del pueblo.



“No entendemos qué sucede. Ya a través de diferentes medios nos hemos pronunciado pidiendo con urgencia la presencia de funcionarios de la Unidad Nacional de Riesgo para que le haga seguimiento a este proyecto, y aún así nadie aparece y el problema ambiental que sufrimos se agudiza”, expresó el representante de la Personería municipal.



(Le puede interesar: Hombre de 62 años falleció en playas de Cartagena tras convulsionar)



Carlos Mario de la Cruz asegura que la falta de longitud de los dos espolones elaborados “no garantiza el éxito del trabajo, pues la corriente ha creado una energía muy fuerte en forma de remolino que está produciendo una socavación progresiva en la margen derecha del río Magdalena”.



“Esta situación nos indica que se necesita una mayor dimensión de las estructuras y que así como están construidas mantienen a Salamina desprotegido”, agregó el personero.

Facebook Twitter Linkedin

Erosión costera en Salamina. Foto: Procuraduría

... la poca intención que existe de resolver por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo nos mantiene totalmente expuestos FACEBOOK

TWITTER

De la Cruz no entiende el desinterés del Gobierno del presidente Petro hacia esta problemática que no solo genera un riesgo para los cultivos, animales y la economía de la región, sino que también pone en peligro miles de vidas humanas.



“Vamos a terminar el año con la misma zozobra que lo iniciamos. Pensamos que con la ejecución del plan maestro, la tranquilidad retornaría al municipio y sus alrededores, pero la poca intención que existe de resolver por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo nos mantiene totalmente expuestos”, sostuvo el personero municipal.



(Le puede interesar: Turista mexicano fue robado en Santa Marta por mujer que conoció por redes)



El secretario de Gobierno de Salamina, Jaime Solano, afirmó que el director de la entidad del riesgo nacional está ausente del municipio hace cuatro meses.



“No han invertido, no nos han acompañado y nos dejaron solos frente a un río poderoso que amenaza con arrasar con la comunidad”, manifestó el jefe de la cartera de Gobierno.



Cabe recordar que desde el 30 de agosto de 2020 se presentó el primer evento erosivo de gran magnitud que dejó al descubierto la emergencia que se le venía a Salamina por cuenta de los embates del río Magdalena; desde entonces las autoridades solo han ejecutado paños de agua tibia.





Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv