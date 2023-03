El fuerte oleaje que por estos días se presenta en el Golfo de Morrosquillo (Sucre) está erosionando varios sectores en el balneario de Coveñas, epicentro del turismo en el departamento, afectando a comerciantes, turistas y empresarios hoteleros.



De acuerdo con trabajadores y nativos de la región, la situación se viene presentando desde hace varios meses, e inclusive algunos dicen que por años, lo que perjudica a los negocios ubicados frente a las playas.



Indicaron además que la misma situación se presenta en el municipio de Tolú, donde el balneario prácticamente se quedó sin playas para los visitantes.



Amenaza al turismo

Erosión costera en Coveñas. Foto: archivo particular

En los negocios afectados frente a la playa, el turista tiene acceso a comidas, bebidas, baños y en general toda una oferta de valores.



“La situación nos perjudica en gran medida porque el turista viene buscando lugar donde ubicarse para disfrutar del mar, la brisa, la arena y el paisaje en general y al no encontrarlo prefieren irse”, dice Ferney Santamaría, dueño de un negocio de ventas de comidas frente a la playa.







Proyecto para la solución

Coveñas, paraíso turístico del Caribe colombiano en riesgo por la erosión costera. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

La administración local presentó un proyecto ante la Financiera de Desarrollo Territorial -Findeter- para la mitigación y contención de la erosión costera en el Golfo de Morrosquillo.



“El proyecto incluye la intervención en diferentes puntos críticos de Coveñas buscando solucionar el problema”, expresó el alcalde Rafael Ospina Toscano.



De acuerdo con el funcionario, Coveñas cuenta con los estudios y diseños necesarios para iniciar las obras que permitirán la intervención de puntos críticos en el corredor de playa, la construcción de nuevos espolones, plataformas de playa más amplias y la mitigación del problema de erosión.



“Garantizamos la inclusión de más de 11 mil millones de pesos en nuestro Plan de Inversiones 2024, para el inicio de la primera fase de intervenciones. Estas son obras de largo aliento, que requieren tiempo y compromiso”, añade Ospina Toscano.



Así, autoridades buscan herramientas para la solución a la fuerza del mar que penetra y erosiona todo.



“Todos debemos hacer parte de ella para seguir cuidando a Coveñas y asegurar un futuro próspero para nuestra tierra. Realizamos una socialización con líderes, carperos y comerciantes de la Segunda Ensenada, quienes además serán protagonistas para que este proyecto se haga realidad”, especificó el alcalde local.

Erosión en Córdoba

La misma situación de Coveñas y Tolú se presenta en las playas de San Antero, San Bernardo del Viento y Moñitos, sitios turísticos de Córdoba visitados frecuentemente por turistas.



Los nativos de estos sectores explican que la situación más crítica se presenta en las playas de San Bernardo y Moñitos por ser estos lugares donde se recibe el oleaje de un mar abierto y un viento bastante fuerte.



“Aquí no hay ningún trabajo de mitigación ni prevención para el turista. Las playas en esta época del año no existen y si hay es en muy pocos sitios, porque la fuerza del mar llega hasta las cabañas”, señalaron.



Piden a los mandatarios locales y departamentales la construcción urgente de espolones, en especial en el corredor de playas de San Bernardo del Viento donde está ubicado el muelle turístico.



Dijeron que de no hacerse estos trabajos en el menor tiempo posible, esta zona turística de Córdoba podría quedarse sin playas.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo