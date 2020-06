En pueblos ribereños del Magdalena, erosión preocupa más que el covid

En el municipio de Salamina, en el departamento de Magdalena, sus habitantes no pueden dormir bien desde hace un tiempo. En esta localidad ribereña la pandemia de la Covid-19 pasó a segundo plano, y lo único que les preocupa a los habitantes, es que el río Magdalena siga creciendo y arrase con todo.

Con cero casos de contagio, en esta localidad ribereña se ha venido reactivando paulatinamente la economía, manteniéndose las medidas preventivas y evitando al máximo el ingreso y salida de personas.



Para los pobladores, con disciplina y cuidados personales, el virus se puede controlar, pero lo que no da espera es el problema de erosión que amenaza con dejarlos sin carretera y desaparecerlos del mapa.

Solos contra la erosión

Erwin Chamorro, habitante de Salamina, asegura que aunque en el municipio se encuentran en alerta máxima hace más de un año, ninguna entidad o Gobierno se ha interesado por evitar la eventual catástrofe que podría originarse si el río sigue devorándose el suelo.



“En noviembre el gobernador, luego de ganar las elecciones nos visitó y realizó anuncios importantes para darle una solución en diferentes plazos a este fenómeno erosivo, lamentablemente pasó el tiempo y nada pasó. Entendemos que el Covid requiere especial atención, pero este tema no debe dejarse en el olvido”, manifestó el morador.



La intranquilidad de los salamineros, es apenas entendible, según sostiene el alcalde municipal, Jorge Luis Orozco, quien confirma que a él y su gente los han dejado solos en medio de una situación que los tiene en grave peligro.



Orozco advierte que si la erosión ribereña no se soluciona, las consecuencias serán devastadoras no solo para Salamina, sino también para otros municipios vecinos como El Piñón y Pivijay.



Por eso al mandatario le llama la atención, que sus homólogos de estas dos poblaciones no se pronuncien ni lo apoyen en la gestión que emprendió para solicitar apoyo ante las instancias departamentales y nacionales.



El alcalde Jorge Luis Orozco, comenta que ha enviado solicitudes a todas partes y nadie le responde. “Nosotros desde el mes de enero estamos enviando oficios a la Gobernación, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a Corpamag y a Invias pero hasta la fecha ninguna de estos ha contestado. Solo Cormagdalena nos escribió a decirnos que no tenía plata”, indica.



Para el Alcalde un descuido a este fenómeno podría costar la vida de decenas de familias que actualmente viven en zozobra

Aumenta el problema

El inicio de las lluvias ha provocado que los niveles del Río Magdalena aumenten y se agrave la erosión.



El deterioro de la borda compromete al menos 500 metros de extensión, lo que supone que de darse una inundación por lo menos 12 mil personas se verían damnificadas, sin contar las pérdidas en la agricultura y la ganadería.



Doris Rodríguez, asegura que ante el olvido estatal, en Salamina todos están aferrados únicamente a la ayuda divina. En su caso, cansada de esperar que alguna autoridad llegue a resolver, prefiere acudir a Dios cada noche pidiendo en sus oraciones que se apiade del pueblo y que los proteja de la agresividad de la naturaleza.



“A nosotros solo nos queda orar y esperar que nada malo pase. No es fácil, pero es la única opción”, expresa.



La erosión fue denunciada por el alcalde saliente, José Nicolás Díaz, quien dejó unos estudios avaluados por $150 millones de pesos. No obstante, según expertos dichos recursos son insuficientes para adelantar un análisis de profundidad como el que se requiere en un proyecto macro.



“No es tan fácil decir que debamos gestionar los diseños que para una obra de esa envergadura podrían estar en $1.800 millones de pesos. Es absurdo pretender que el municipio los costee”, agrega el Alcalde.

Departamento responde

El Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del a Magdalena, Javier Pava, reconoce que la pandemia retrasó el cronograma que se había diseñado para atender este fenómeno.



Si bien el virus afectó al país hasta el mes de marzo, el funcionario asegura en que las razones de la aparente negligencia obedecen a que todos los esfuerzos están concentrados en la crisis.



“Nosotros estuvimos allá en febrero inspeccionando el lugar, acompañando el proceso para la creación de los diseños. Pero desde que empezó la situación de salubridad con el coronavirus nos hemos dedicado a esta situación. Necesitamos un estudio para saber cuánto vale la obra y así empezar a gestionar”, expresó Pava.



(Le puede interesar: El pulso que se viene por la reactivación de vuelos nacionales)



El director de Gestión del Riesgo detalla que por la magnitud de la erosión no se descarta que la vía pueda ser reubicada, ya que insistir en mantener el camino puede resultar más costoso. El fenómeno erosivo se registra en el kilómetro 2.5 de la vía que de Salamina conduce a El Piñón.



Muchos han coincidido en que lo que ocurre en esta zona del departamento de Magdalena es una crónica de un desastre anunciado por la negligencia y pasividad de gobernantes y entidades involucradas.



ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta