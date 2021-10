Campeona de tenis adaptado busca apoyo para comprar una silla de ruedas

Hace 12 años, Érika Andrea Vásquez Martínez perdió la movilidad en sus piernas luego de un accidente de tránsito que la dejó 20 días en cuidados intensivos. Sin embargo, sus limitaciones físicas no le han impedido destacarse en el deporte.



Recientemente se coronó campeona en dobles y subcampeona en sencillos del II Open de tenis en silla de ruedas realizado en Barranquilla.



Pese a las dificultades que ha enfrentado, todos los días se esfuerza por superarse. Muy temprano alista sus implementos deportivos y sale en su silla de ruedas desde su casa en el municipio de Calarcá para abordar una buseta hacia Armenia.



Entrena unas 3 horas al día en las canchas de tenis, en el sector del estadio Centenario al sur de Armenia, luego toma otro bus de servicio público hasta el norte de la ciudad.



Allí realiza preparación física unas 2 horas más y luego cruza hacia el parque Los Fundadores y vende manillas artesanales y velitas de incienso y después dirige su ruta hacia el centro comercial Portal del Quindío para completar sus ventas diarias que ayudan a pagar sus gastos.



La mujer de 35 años recuerda que fue víctima de un accidente de tránsito mientras se desplazaba en una camioneta de servicio interdepartamental entre Cali y Armenia.



‘’No recuerdo mucho porque quedé inconsciente, pero sé que estaba lloviendo cuando salimos de Cali. El conductor iba con exceso de velocidad y tuvo un microsueño, chocamos contra un árbol. Fui extraída por una ventana, pero no recuerdo eso, me desperté 20 días después y ya me habían practicado una cirugía en la cabeza’’



En el accidente, dos personas fallecieron mientras que tras dos personas quedaron discapacitadas, entre ellas Érika, que sufrió trauma craneoencefálico y fracturas en la clavícula, en dos costillas, en la pierna derecha y trauma raquimedular y de cadera. Los demás pasajeros tuvieron heridas leves.



Tras conocer su diagnóstico, Vásquez se sumió en una depresión que duró varios años hasta que su mamá tuvo complicaciones de salud y no pudo ayudarle más. Esa situación la puso contra las cuerdas y tuvo que buscar una fuente de ingreso.



‘’Yo me acomplejaba terrible por la silla de ruedas cuando me tocó enfrentarme a una realidad, y tomar conciencia de muchas cosas. Una amiga me motivó a vender velitas en Ecuador, pero ese viaje no se dio y yo ya había comprado todo, así que me tocó empezar a venderlas en Calarcá y luego en Armenia’’, narró la mujer.



Precisamente, mientras vendía sus velitas en el norte de Armenia, se le acercó un hombre en silla de ruedas y le contó su historia de superación. Se trataba del tenista quindiano Edwin Mayorga Guzmán, considerado uno de los mejores en su disciplina de tenis de campo en silla de ruedas, en el país y además ha integrado la Selección Colombia de Tenis de campo paralímpico.



‘’Edwin Mayorga me contó cómo había competido en muchos lugares, yo no le creía nada al principio, yo pensaba que en silla de ruedas no había nada más qué hacer, que el tiempo se había congelado para mí, pero con su historia me ilusioné mucho. Luego el entrenador fue a mi casa y empecé a entrenar, ahí me dijeron que tenía un talento por explotar y eso me motivó mucho’’, relató.



Contó que el primer año ganó una medalla bronce en un campeonato nacional y también ha sido llamada a concentración preselección Colombia. Fue subcampeona en un torneo de sencillos en año pasado y hace unos días fue campeona en dobles y subcampeona en sencillos en un torneo de tenis en Barranquilla.



El pasado jueves, el Instituto de Deportes del Quindío (Indeportes), le anunció que le retirará el apoyo económico con el que contaba, además que tendrá que devolver la silla de ruedas en la que compite.



El director de Indeportes, Fernando Panesso le aseguró a este medio que dio la orden para que se le mantenga el apoyo a la deportista. ‘’Hubo una reunión el jueves con el área técnica donde se habló el tema del apoyo pero yo fui muy claro con ellos y les dije que en ningún momento vamos a retirarle el apoyo a Erika’’.



Añadió que ‘’ya tomé cartas en el asunto y les dije (al equipo técnico) que hay que ponerle corazón porque no nos podemos regir porque alguna vez no cumpla con un entrenamiento, cómo le quito el apoyo a una persona que prácticamente vive de ese apoyo, eso sería algo que no me lo perdonaría’’.

Campaña para recoger fondos para una silla

La deportista inició una ‘teletón’ en sus redes sociales para comprarse su propia silla de ruedas. La silla que tiene actualmente es propiedad de Indeportes Quindío y aunque ella la usa para competir y le realiza los mantenimientos necesarios, le pidieron que la devolviera por el desgaste que tendría pues también la utiliza para trabajar.



Por eso ella está buscando recaudar unos 8 millones de pesos para comprar una nueva silla hecha a su medida, en la que pueda competir y trabajar. Las donaciones las está recibiendo en su cuenta de Nequi y Daviplata número 3102933059.



‘’Aunque yo ya manejó muy bien la silla, es más pequeña e incluso se pueden dar lesiones por eso. La silla está diseñada para una persona que mida menos de 1.65, pero aun así yo la guerreó en la cancha y me dicen que mis giros son muy rápidos porque ya la domino por todo lo que la uso incluso en mis labores diarias’’.





