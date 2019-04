Rechazan ataque a equipo periodístico en frontera con Venezuela

El Círculo de Periodistas y Comunicadores (CPC) de Norte de Santander rechazó este jueves el ataque del que fue víctima un equipo del noticiero CM&, mientras realizaba un cubrimiento periodístico en el municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander), en plena frontera con Venezuela.

La agresión se presentó a principios de esta semana, cuando el periodista Carlos Salazar y su camarógrafo, Saddy Wilker Estupiñan, realizaban sus labores informativas sobre un paso irregular, más conocido como ‘trocha’, del sector de La Parada, de esta localidad del área metropolitana de Cúcuta.

“Los ocurrido a los colegas cuando se encontraban a plena luz del día, del lado colombiano, en una de las trochas por donde transitan principalmente ciudadanos venezolanos, y al ser violentados y despojados de sus herramientas de trabajo y contenido audiovisual, deja en evidencia la inseguridad cotidiana a la que están sometidos quienes allí hacen presencia de forma cotidiana”, precisó un comunicado del CPC.



La agremiación de reporteros instó a las autoridades regionales a adoptar las medidas correspondientes con el fin de que estos hechos de violencia no se repitan, al tiempo que pidió extremar la salvaguarda de los derechos a la movilidad y a la libertad de expresión.



Esta no es la primera vez que se registra una situación de intimidación contra la prensa, en este territorio binacional. Aunque el CPC no maneja más registros similares a este episodio, de manera extraoficial se ha conocido más agresiones contra periodistas extranjeros no solo a manos de organizaciones irregulares, sino también por parte de autoridades venezolanas, que se encuentran desplegadas en el puente internacional Simón Bolívar.



CÚCUTA