Indignación ha causado en el pueblo guajiro la situación bochornosa por la que atravesó la delegación de fútbol de salón femenino de La Guajira, tras quedar varadas en Puerto Berrio (Antioquia), por falta de recursos para su regreso, al parecer por falta de organización.



A través de cadenas de Whatsapp, y en otras redes sociales, se hicieron virales las fotografías de las once jugadoras guajiras sentadas en la puerta del hotel en el que se hospedaron junto con su equipaje sin saber qué hacer y hacia dónde coger por falta de recursos.



Futbolistas de la Guajira. Foto: Archivo particular

Aparentemente estábamos abandonadas desde las 10 de la mañana, gracias a Dios se encontraron demasiadas ayudas para viajar a Riohacha FACEBOOK

Lo que despertó la solidaridad de familiares, amigos y de políticos, quienes aportaron recursos para que las jugadoras pudieran regresar a Riohacha, donde residen. Anoche mismo tomaron un bus que las trae de regreso hasta el corregimiento de Cuestecitas, en el municipio de Albania.



Este viernes, desde bien temprano, se coordinó por parte de una empresa de transporte privada para el traslado desde Cuestecitas a la capital guajira.



“Aparentemente estábamos abandonadas desde las 10 de la mañana, gracias a Dios se encontraron demasiadas ayudas para viajar a Riohacha”, indicó Iveth Castro, una de las jugadoras.



Ellas viajaron confiando en la palabra de la directora del Instituto Departamental de Deportes de La Guajira (IDDG), “nos iba a ayudar con el transporte de ida y de regreso, nos vinimos con plata prestada, nos arriesgamos por su palabra y a lo último ella dijo que no había recursos”, puntualizó.



Las once jugadoras viajaron junto con tres directivos de la Liga de fútbol de salón femenino de La Guajira a Puerto Berrio para participar en el XXII Torneo Nacional Femenino de mayores de Fútbol de Salón.



La situación por la que atraviesan los deportistas en La Guajira, no es nueva, la falta de recursos para participar en torneos nacionales en representación del departamento es una constante, tienen que recurrir al apoyo de la sociedad civil y a la realización de rifas para sufragar gastos de viaje, uniformes y hasta para su preparación.

La defensa del Instituto de Deportes de la Guajira (IDDG)

nos iba a ayudar con el transporte de ida y de regreso, nos vinimos con plata prestada, nos arriesgamos por su palabra y a lo último ella dijo que no había recursos FACEBOOK

Sobre el tema la directora del IDDG, Isadora Gámez Díaz, reconoció que se hizo el compromiso con la liga de apoyarlas para participar en la ciudad de Cartagena del 10 al 16 de septiembre, pero esta decisión se cambió el pasado 24 de agosto cuando le informaron que ya no irían a Cartagena sino a Puerto Berrio y la salida era el 27 de agosto.



Explicó que de forma inmediata revisó el tema con la jurídica para buscar la forma de realizar un apoyo directo y les dieron plazo para el día viernes 25 de agosto de entregar la documentación ya que tenían que realizar el proceso en el Secop II antes de las seis de la tarde.



“Llevaron la documentación para hacer la contratación a las tres de la tarde y no conforme con eso, la llevaron mal, aparte la liga no estaba inscrita en la plataforma del Secop y lo hicieron a las seis de la tarde, y a esa hora no podíamos hacer ningún proceso contractual”, indicó Gámez.

La Guajira mandan a los deportistas a otras ciudades a pasar necesidades. De esa manera lo hizo la liga, no lo hizo el instituto de deportes FACEBOOK

Según ella, el día sábado les advirtió que no podía hacer ninguna contratación para cubrir el transporte y menos ser irresponsable de enviarlas hasta Puerto Berrio porque no contaba con una póliza y eso era responsabilidad del IDDG.



“Tenía que ser responsable en ese sentido y no como en otras ocasiones han venido haciendo en La Guajira que mandan a los deportistas a otras ciudades a pasar necesidades. De esa manera lo hizo la liga, no lo hizo el instituto de deportes, ellos fueron los que buscaron el recurso para llevar a las niñas a este torneo”, puntualizó.



Por su parte, el presidente de la Liga, Julián Redondo, se defendió y dijo que son dos las fechas en la que hablaron con la directora del cambio de sitio, la última es la que se menciona del 24 de agosto, trayendo a colación que el compromiso viene desde el pasado 10 de marzo para subsanar algunas diferencias entre ambos entes.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha