EPS buscarán conciliar millonaria deuda con hospitales del Quindío

Luego de la visita a la capital quindiana del superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, se acordó que la primera semana de junio se realizará una mesa técnica entre las EPS e IPS de la red pública del departamento.

Esta reunión contará con el acompañamiento de delegados de la Contraloría y Procuraduría y se llevará a cabo con el objetivo de depurar la cartera morosa.



“Hay que depurar las cifras (de todo el país) pero eso lo vamos a zanjar ahora en el acuerdo de punto final. Hay una deuda histórica que reportan las IPS y otra la que reportan las EPS, pero tienen que estar de acuerdo al nivel de aceptación”, afirmó el funcionario.



La deuda del país, manifestó Aristizábal, puede estar cercana a los 16 billones de pesos. “Esa es la información que puede ser más real, pero hay que depurarla”, agregó el funcionario.



Según el secretario de Salud del Quindío, César Rincón, hace unos años la coincidencia entre la deuda reportada por las IPS y las EPS en el departamento no llegaba sino al 8 por ciento y hoy alcanza el 50 por ciento; sin embargo, “todavía nos falta mucho”.

En el caso del hospital departamental San Juan de Dios se reporta una deuda de 112.000 millones de pesos por parte de las EPS, las cuales no reconocen ni la mitad de esos recursos, indicó Rincón.



“Muchas veces cuando las EPS pagan a una IPS no le hacen una relación adecuada de las facturas que están pagando y para ellos es imposible descargar la deuda. No saben cuál es la factura por pagar”, dijo el Secretario de Salud del Quindío.



En tanto, el gerente del hospital La Misericordia de Calarcá, Leonardo Quiceno, señaló que quedan muchas preocupaciones por el acuerdo de punto final.



“Hay cosas que nosotros como IPS siempre hemos querido hacer pero obviamente el que debe siempre niega sus deudas y las diferencias son abismales. Veo que este proceso no va a ser tan fácil, ojalá se tomen medidas, se pongan a las EPS en cintura y cumplan la ley”, puntualizó Quiceno.



