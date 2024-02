Alarma en Valledupar tras envenenamiento de una docena de mascotas en conjunto cerrado

Nuevos casos de crueldad animal han generado indignación y repudio entre los habitantes del conjunto cerrado La Primavera de Valledupar.



Se trata del presunto envenenamiento de una docena de mascotas: 4 perros y 8 gatos, que aparecieron muertos en varias áreas de esta zona residencial.



Al parecer, los animales habrían ingerido trozos de alimentos mezclados con veneno. Una trampa que, según los moradores del sector, le ocasiona una muerte dolorosa a los caninos y felinos en cuestión de minutos.

Matanza de animales se viene registrando desde el 2022

“Algunos animales desaparecen, luego aparecen muertos. Lo que les echan es letal porque les destruye todos los órganos. Hasta ahora, se desconoce la identidad de la persona que está haciendo esta maldad”, comentó Emilce Salamanca, moradora del sector.



La extraña matanza de animales se viene registrando desde el 2022. De acuerdo con el relato de varios vecinos del sector, desde ese periodo hasta la fecha, han envenado a más de 100 mascotas.



“La solución que nos dice la administradora del conjunto, es que cada residente mantenga encerrado a sus mascotas porque ella no puede estar detrás de estos animales. Esto me parece injusto que nuestras mascotas no puedan salir a las zonas comunes del conjunto residencial”, recalcó Salamanca.



La comunidad hace un llamado a las autoridades ambientales y Secretaría de Salud para que intervengan en esta situación, agilicen las investigaciones pertinentes y penalicen a los presuntos responsables.



“A mí se me perdió un gato y luego apareció muerto. Muchos niños que aman a sus mascotas lloran porque sus animalitos han muerto de esta manera. Insistimos con la presencia de las autoridades para que capturen y apliquen las sanciones a los culpables.”, dijo la mujer.



Frente a esta problemática, la policía Ambiental del Cesar destacó que la investigación de estos casos las viene adelantando el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía.



A la alarma de los residentes del conjunto cerrado La Primavera, se sumaron diversos gremios animalistas de Valledupar, para que las instituciones pertinentes adopten medidas respectivas, ya que el maltrato animal en la ciudad es recurrente.



Es el caso de Ramiro Plata ‘Superpapá Canino’, una de las personas que viene liderando campañas de protección para los animales en condición de calle. Con recursos propios y apoyo de algunas personas, alimenta y realiza jornadas de desparasitación a los animales abandonados.



De acuerdo al acumulativo de las denuncias recibidas durante su labor, en la capital del Cesar 1.500 perros y gatos sufren el flagelo de maltrato y abandono. Solo el 40 por ciento sobrevive a este tipo de maltrato.



“Estos animalitos sufren mucho porque son invisible para la mayoría de la población. Nadie los reclama. Todos los días pido en redes sociales el apoyo para alimentarlos, puntualizó Ramiro Plata.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar