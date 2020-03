Así vive la crisis del covid-19 un médico colombiano en Nueva York

Camilo José Benítez Rivas es un colombiano que trabaja como médico en Nueva York. Desde su día a día, atendiendo pacientes y apoyando dos hospitales y cuidando de su familia, cuenta cómo se vive la crisis en la capital del mundo. Falta de camas, complicaciones en pacientes jóvenes que no se esperaban, son sus mayores preocupaciones allá. De Colombia, le preocupa que nos tomemos la situación como un juego.

Sus turnos pasaron de 8 a 12 horas de trabajo. Además, habilitó su teléfono y el de su esposa, también médica, para atender pacientes por “telemedicina”, y disminuir el tráfico de personas en los hospitales. Desde su casa en Nueva York, Camilo José Benítez Rivas, caleño, médico, de 38 años, que trabaja desde hace más de 15 años también como paramédico y en ambulancias, cuenta cómo han sido los días más recientes, apoyando la atención en un hospital, revisando exámenes, en su consultorio y compartiendo las medidas básicas de prevención.



Camilo es médico cirujano, y tiene convenios con los hospitales Cornell-New York Presbyteriam Queens y el Mount Sinai Manhattan, ante la crisis por contagio del virus COVID – 19, asegura que lo más importante y lo que más va a proteger a las personas es el aislamiento y el lavado de manos, teme porque las medidas y la conciencia lleguen tarde, apoya el aislamiento y asegura que lo mejor que ha hecho Colombia fue decretar la cuarentena. En el momento de esta entrevista, Nueva York no había adoptado esta medida.

¿Cómo es un día para usted, como médico, en Nueva York?



Los turnos se aumentaron, por ahora, estamos trabajando 12 horas en consultorios y hospitales, cuando lo normal, para mí, eran 8 horas. También estamos haciendo atención en la modalidad de telemedicina, con mi esposa, que también es médica, estamos brindando atención así, con esto disminuimos el flujo de gente en los hospitales, hay enfermos de otras cosas que también nos necesitan, pero si no se exponen al contagio, mucho mejor.

Tengo dos pacientes que recién operé de los pies y están contagiados, uno de ellos ya con respirador y esto me parece muy triste, es que para una persona con el sistema inmunológico afectado, todo va a ser más complejo, entonces, lo estoy monitoreando. Hay mucha gente enferma, la cifra a este fin de semana es un poco más de 9 mil contagiados, pero yo creo que lo real, es esto multiplicado por 5. El subregistro es real, no hay como practicarles pruebas a todos.



En casa intentamos mantener una rutina para los niños (tengo tres de 10, 6 y 3 años), entonces debo cuidar de ellos, los mantenemos informados, conscientes, sin caer en el pánico, pero la situación es crítica y real.



A los médicos e Nueva York ¿los capacitaron, hubo tiempo para preparase?



No, aquí existen protocolos que se activan en este tipo de casos y lo hemos hecho con otros casos como el AH1N1 o la gripa aviar, pero es que este virus es muy fuerte. Es una gripa muy agresiva y el problema es que mucha gente joven se lo ha tomado como un chiste. La probabilidad de que la humanidad, en un 70 por ciento se contagie, es cierta y el problema no es que no sepamos qué hacer, claro que sí, pero ¿qué pasa cuando la capacidad de atención se sobrepasa? Ese es el asunto, no hay como atender a tantos pacientes con complicaciones. Las medidas son las mismas para todos: lavarnos las manos constantemente y en la atención, utilizar los elementos de protección, guantes, mascarillas y ropa desechable, pero estos elementos ya están escasos.

Falta de camas, complicaciones en pacientes jóvenes que no se esperaban, son sus mayores preocupaciones allá. Foto: Cortesía

¿Qué piensa de las medidas de aislamiento, de la cuarentena?



Se trata de una responsabilidad social, esto es lo que hay que hacer, celebro que Colombia ya lo haya decretado y ojalá hubiera sido más rápido. Yo estoy pendiente de las noticias allá, porque me preocupa mi familia, aunque sé que acata las medidas, se puede ver expuesta a las consecuencias de los que no tengan esa conciencia social. A veces me imagino a la gente tomando cerveza en una tienda, o “parchados” jugando futbol en la cuadra y así no es. Eso fue lo que pasó en Italia y en España, las medidas no llegaron a tiempo y cuando se tomaron fueron más bien voluntarias y así no valen. Es en serio, la mejor manera de cuidarnos es evitar el contagio.

¿Es posible hacer alguna caracterización de los pacientes que usted está viendo a diario?



Esto les da a todas las personas, hay niños en el hospital desde los 4 años, hasta ancianos que rozan los 100. Es para todos el riesgo. Eso de que a los jóvenes no les da, es mentira, incluso he visto radiografías de personas jóvenes con los pulmones muy afectados, la mayoría de ellos, eso sí, fumadores de cigarrillos tradicionales y de cigarrillos electrónicos o del “vapeo”, esto los vuelve más vulnerables. También se nos complican más las personas con antecedentes de enfisema, algún cáncer o trasplantados y las personas que viven en espacios con mayor contaminación, ellos presentan una sintomatología más fuerte. El riesgo es latente para todos.



¿Qué sea hecho en Nueva York que podamos hacer nosotros en Colombia para contrarrestar un poco las consecuencias de virus?



El 95 por ciento de quirófanos de la ciudad se transformaron en unidades de cuidados intensivos, están suspendidas todas las cirugías selectivas y se evita que la gente que no requiere asistir al hospital lo haga. Yo estoy haciendo muchos procedimientos en el consultorio y así contribuyo. Aquí habilitamos una red para convocar a médicos y enfermeras y enfermeros jubilados y también desempleados o que, por alguna razón se hayan desvinculado del sector salud, ya son cerca de 2.000 voluntarios listos en caso de que se requieran, en Colombia hay muchas personas, como auxiliares de enfermería y médicos desempleados que pueden prestar sus servicios ahora, hay que habilitar este sistema de registro.

Desde su visión como médico ¿qué es lo que más le preocupa de Colombia ante esta situación?



Como lo dije hace un momento, que no se lo tomen en serio. Allá la situación del sistema de salud es más precaria, si aquí estamos alarmados, no me imagino lo que puede estar pensando un alcalde de un pueblo pequeño allá, que sabe la clase de Hospital que tiene, por eso me parece muy bien que hayan presionado al Gobierno Central y la cuarentena sea una medida real para todos. Ahora solo hay que dejar lo básico, sanidad, comida y gasolina, lo demás, puede esperar.



El mejor ejemplo que puedo poner para nuestro país es este: frente a balaceras, tomas guerrilleras o paramilitares, ¿qué hacia la gente? Pues se escondía, se refugiaba, esto es lo mismo, hagan de cuenta que el coronavirus es un misil que nos están arrojando, pero que es invisible, esas son las bombas, pues los cilindros si quieren, por eso hay que resguardarse. Es triste ponerlo en estos términos, pero es la mejor manera que encuentro de explicarlo al país donde nací.

¿Qué piensa de los “remedios caseros” tan comunes en Colombia? ¿Pueden funcionar?



Hay algunas prácticas que suman a la prevención. Insisto en el lavado de manos, esto fue lo que funcionó tan bien en Japón, allá las personas son muy juiciosas y respetuosas y aumentaron su asepsia y acogieron el aislamiento, en Colombia, ¿estamos conscientes de esto? Exponer el virus a las partículas del jabón, hace que se muera.



También funciona el calor, esto está confirmado científicamente: se muere a los 56 grados centígrados, por eso el ejercicio de la vapores de agua es recomendable. Yo lo sugiero dos veces al día, por prevención y si hay síntomas, hacerlo cinco veces, por cinco minutos.



Las plantas pueden tener propiedades, en este caso, todo lo que fortalezca el sistema respiratorio e inmune, será bienvenido.

Al médico le preocupa que en Colombia nos tomemos la situación como un juego. Foto: Cortesía

¿Cuál es, para usted, el mejor aprendizaje de esta situación?



Como siempre es que nunca estamos preparados, ni los países poderosos y con mayores recursos económicos y tampoco los otros. Que las personas no nos tomamos en serio las medidas de cuidado y protección y que no pensamos en el otro.



Si adoptáramos un poco más las costumbres de respeto y empatía que tiene Japón, no solo en estos, sino en su diario vivir, el contagio masivo sería menos inminente. También la necesidad de un cambio para el mundo, a partir de ahora la manera de relacionarnos y de establecer prioridades debe ser diferente.



La resistencia a la cuarentena nos lo está mostrando ¿qué tan grave puede ser que yo, como individuo para mi mundo dos días por cuidar de mí y mi familia? En este momento no hay prioridades superiores a la salud, que es lo que nos mantiene vivos. El resto puede esperar.



¿Qué papel juega la salud mental en este contexto?



Hay que cuidarnos por supuesto. Esto es vital, un cuerpo con estrés, triste, deprimido, disminuye su sistema inmune y esto no lo podemos permitir hoy. Hay muchos tips y consejos en internet, no me voy a detener en esto, pero les recomiendo evitar la sobreinformación por las noticias y las redes, una vez al día, por el medio que usted prefiera está bien.



Segundo, tener rutinas, así sean en casa. La cuarentena no es para estar en pijama, hay que mantener el cuerpo y la mente activos. Vuelvo a las historias con las que está familiarizado Colombia, los secuestrados lo hacían, en la medida de las posibilidades, así fuera arreglar su cambuche, hacer manualidades con piedras, hojas, ramas… mantenerse activo es importante y necesario.

Por último, doctor, ¿tiene miedo?



Claro que sí, el que diga que no tenga miedo en este momento está loco. Pero el miedo es diferente al pánico, el miedo es una emoción que bien capitalizada nos lleva a tomar decisiones y hacer cambios en nuestra vida. Yo me estoy cuidando y cuido a mi familia, manteniendo una rutina para los niños, así sea con su educación virtual. Comemos bien, sano, que es lo que siempre hacemos. No estamos como locos tomando vitamina C, el cuerpo necesita 100 gramos al día y esto nos lo dan las frutas, entonces no se trata de llenarnos de vitaminas.



Si uno tiene unos buenos hábitos hay que mantenerlos. Eso de que el alimento puede ser nuestra mejor medicina preventiva y curativa, es real. Lo dijo Thomas Alva Edison “el médico del futuro no tratará el cuerpo humano con medicamentos, más bien curará y prevendrá las enfermedades con la nutrición”.



Entonces sí, tengo miedo, pero confío en lo que hecho con mi familia, en el cuidado que les he dado y que me he dado, y hago un llamado por la responsabilidad social de todos a tomarnos esto en serio, a prevenir el contagio, a evitar que esta crisis nos lleve a la misma situación de Italia. Por los abuelos (quienes aún los tengan), por nuestros padres, por los que fuman y tienen los pulmones más débiles, por todo el mundo.

ANGÉLICA MARÍA ALZATE BENÍTEZ

Especial para EL TIEMPO