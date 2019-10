¿Qué dice Cárdenas a quienes lo llaman 'subalcalde' de Bucaramanga?

A sus 55 años, Juan Carlos Cárdenas Rey, se convirtió en el alcalde electo de Bucaramanga con una histórica votación de 141.768 votos. Pese a que el actual alcalde Bucaramanga, Manuel Francisco Azuero Figeuroa, lo invitó a reunirse mañana primero de noviembre, Cárdenas Rey llegó a la alcaldía al día siguiente de ganar las elecciones.

Desde entonces, ha iniciado el proceso de empalme con la actual administración e incluso ya ratificó en su gabinete a la actual secretaria de Educación, Ana Leonor Rueda Vivas, y analiza a los demás funcionarios que están vigentes.



Cárdenas Rey habló con EL TIEMPO sobre lo que pasó en las elecciones y lo que vendrá para la ciudad bajo su mandato.

¿Se esperaba esta votación?

​

De ninguna manera esperábamos este resultado tan abrumador, sabíamos que íbamos a ganar pero no con esa gran diferencia y es clarísimo que la ciudadanía se manifestó de manera contundente contra la corrupción y la defensa del páramo de Sánturban, que son los legados que vamos a mantener.



¿Cómo va a comenzar a llevar ese legado?

​

Ya comenzamos. Manolo (Manuel Azuero Figueroa) me dijo que me esperaba el primero de noviembre pero me adelanté a los hechos porque siento esa gran responsabilidad y he definido que voy a liderar el proceso de empalme y el plan de desarrollo, de manera que pueda recoger lo que se ha llevado bien y cómo podemos seguir eliminando esa brecha de inequidad social que tenemos.



¿Ya tiene nombres para el gabinete?

​

En el proceso de empalme tendré la oportunidad de compartir con los funcionarios actuales y seguramente hay que hacer algunos ajustes en las funciones de los cargos, pero por ahora me tomaré el tiempo de conocer lo que hay porque sobre lo actual se puede construir y avanzar.



¿Ya inició el acercamiento con el Concejo?

​

Soy una persona que he estado en el mundo corporativo, respeto la institucionalidad y conozco los roles de una junta directiva porque he participado en muchas de ellas y referente al concejo pues ese control fiscal, político es muy importante para transparencia y confianza de la ciudadanía. Esperamos, con un Concejo renovado, ser capaces de construir esa agenda para beneficio de la ciudad, por eso quiero que esa participación ciudadana incluya a los concejales, con ellos vamos a construir ciudad, sin nada a cambio.

¿Qué proyectos va a llegar a ejecutar en enero?



Hay cerca de 60 proyectos que queremos rápidamente implementar. La infraestructura educativa, mejorar los escenarios deportivos, parques, las ágoras que esperamos tener en más de 100 barrios de la ciudad y rápidamente empezar a soñar con las nuevas aulas escolares de jornadas únicas. Hemos planteado un ambicioso proyecto de 500 nuevos espacios.



¿Cómo garantizar que usted no será un ‘subalcalde’ y que Rodolfo estaría detrás?

​

Más que las palabras, van a ser los hechos y es ahí donde la ciudadanía va a poder tener clara manifestación de independencia en lo que tiene que ver con la agenda de ciudad y él (Rodolfo Hernández) lo ha dicho públicamente que no se va a inmiscuir en mis decisiones.





MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

BUCARAMANGA