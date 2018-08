Dentro de 4 meses solucionarán pasos críticos en la vía al Llano

Cuatro meses se tardará la solución a los dos derrumbes críticos que provocan permanentes cierres en la vía al Llano. Así lo anunció el viceministro de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez Torres. El funcionario también se refirió a las soluciones para tres vías de cuarta generación (4G) que tienen gran impacto para el Meta y están paralizadas por problemas de diseño. Dos se resolverán en tribunales de arbitramento.

¿Qué soluciones hay para los derrumbes en la vía Bogotá-Villavicencio?



Tenemos dos puntos críticos y la concesionaria Covianes ya está haciendo obras para afrontar los problemas geotécnicos que se están presentando. Debido al invierno, más o menos en unos cuatro meses tendremos una solución garantizada; no obstante, adoptamos medidas temporales para garantizar la movilidad.



¿En el kilómetro 64, cuál es la solución definitiva?

​

Logramos un compromiso de Coviandes y el 15 de septiembre estará resuelto. Se están instalando 5.000 metros cuadrados de malla que quedarán instalados con unos anclados y guayas sobre la montaña. La última labor va a ser una hidrosiembra que debe terminar el 15 de septiembre. Con un cronograma que va a ser publicado en la página del ministerio.



El ambientalista Nelson Vivas dice que no hay plan de manejo ambiental en la vía Bogotá-Villavicencio...

​

El contrato tiene un plan de manejo ambiental, y si él tiene sugerencias sobre el tema, sería bueno que las formulara y nosotros analizaremos.



La ANI dijo que $ 30.000 millones se destinaron para atender tres puntos críticos, pero que se necesitan 100.000 más para atender diez puntos complicados en la vía…

​

Me dijeron lo mismo en la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura), pero tenemos un problema de estrechez fiscal y vamos a gestionar el tema.



¿Ya se definió cuándo construirán el nuevo puente de Chirajara?

​

Abrieron una licitación privada que van a adjudicar en próximos días. En cuatro meses iniciarán la construcción y tendrán 18 meses para la ejecución. Es decir: veremos el puente construido en junio de 2020.

Felipe Gutiérrez Torres, viceministro de transporte. Foto: Archivo / EL TIEMPO

¿Se contratará la doble calzada Bogotá-Cáqueza?

​

Tenemos una estrechez fiscal grande y no hay espacio de vigencias futuras para ningún proyecto, como lo anunció el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Esa obra requiere de vigencias futuras, así que es complicado conseguir recursos; por eso es importante destrabar el proyecto de Choachí a La Calera.



¿Qué dificultades hay ahí?

​

Un problema con las licencias ambientales que está haciendo inviable el Corredor Perimetral de Oriente, que se estructuró inicialmente. Hay que buscar una alternativa. Ya no lo haremos por la margen derecha del río Negro sino por la izquierda en el sentido Bogotá-Villavicencio. Esa vía incrementaría la competitividad: si usted va del Llano para la Costa, no entra a Bogotá. El tema debe resolverse en este semestre porque el concesionario ya hizo el cierre financiero y está construyendo el tramo entre La Calera y Sopó.



¿Por qué no iniciaron la doble calzada entre Villavicencio y Camaral?

​

Tengo que ser discreto porque el tema está en un tribunal de arbitramiento. La decisión saldrá pronto y buscamos alternativas para que la doble calzada se pueda ejecutar.



¿Es por la baja velocidad a la que transitarían los vehículos en el diseño?

​

Es por los diseños, pero no lo puedo comentar porque el tema tiene reserva procesal.



La concesión de la malla vial del Meta tiene acta de inicio del 5 de junio de 2015, pero está paralizada en un tribunal…

​

Puedo comentar una obviedad: hubo un error en la estructuración del proyecto por parte del concesionario. Partieron de un supuesto al parecer errado y eso dificultó la ejecución. Pero no podemos excusarnos en el tribunal para iniciar obras en tres o cuatro años. Tenemos que resolverlo con mecanismos como conciliaciones, contratos de transacción o lo que sea con el acompañamiento de la Procuraduría y los otros entes de control para hacer los ajustes y empezar a ver resultados. Tenemos que poner las obras a andar.



¿Pero, cuándo?

​

Este es un problema a lo largo del país, de 30 concesiones hay 31 tribunales de arbitramento. Tenemos las obras paralizadas en tribunal; en parte, por inacción de la administración. En algunos casos hay que esperar las decisiones de los jueces, pero tenemos que poner esto en marcha.



NELSON ARDILA ARIAS

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO EN VILLAVICENCIO