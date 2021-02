'Que ni se les ocurra a mis amigos pedirme dosis': Gobernador Quindío

Colombia arrancó formalmente su proceso de vacunación el pasado miércoles 17 e febrero. Las primeras dosis de las 50.000 vacunas que llegaron de Pfizer fueron aplicadas en Sincelejo y Montería. El proceso avanzó este jueves en las principales ciudades del país y el turno para Armenia, la capital de Quindío, será el viernes 19 de febrero.

En diálogo con EL TIEMPO el gobernador de este departamento, Roberto Jairo Jaramillo, explicó los detalles del proceso y la estrategia que se implementará allí para el comienzo de la aplicación de las vacunas contra el covid-19.



¿Cuáles serán los criterios de distribución de las vacunas en el departamento?

Los criterios que tendremos en cuenta para la vacunación en el Quindío, y bajo los cuales nos hemos preparado en aras de desarrollar de la mejor manera el proceso, son los establecidos por el Gobierno nacional.



Esta labor se llevará a cabo en cinco etapas. La primera de ellas dirigida a mayores de 80 años de edad y personal de la salud de primera línea que atiende población con covid-19, entre los que se cuentan médicos, enfermeras y personal de apoyo.



Posteriormente se atenderá a la población que tiene entre 60 y 79 años de edad, al igual que personal de salud de segunda y tercera línea. Luego se continuará con la población de 16 a 59 años que tenga comorbilidades y los maestros en su totalidad.



Una cuarta etapa posibilitará atender a los cuidadores de adultos mayores y de población en riesgo. Aquí también se vacunará a toda la población con ocupaciones de riesgo; lo que dará paso finalmente a una última etapa que será la población entre 16 a 59 años de edad que no presente ningún tipo de riesgo por comorbilidad.

¿Quiénes serán los primeros vacunados y por qué?

Como lo ha determinado el Gobierno central en una decisión que compartimos en su totalidad, los primeros beneficiados son nuestros profesionales de la salud, los verdaderos héroes que hoy son priorizados en este proceso de inoculación. A ellos que nos han cuidado todo este tiempo de pandemia nos corresponde ahora cuidarlos y de esta manera, garantizar que la labor que continúa desde lo médico y científico esté blindada por un personal que, sin el temor de verse infectado, le haga frente al enemigo invisible que nos ha venido golpeado en el último año.



Aquí debo destacar al doctor José Isaac Mosquera Ochoa, quien es el coordinador de Urgencias en el Hospital San Juan de Dios, un profesional que durante 29 años de servicios allí, le ha tocado comandar la batalla librada en los meses anteriores, aun a costa de su vida familiar, social y exponiendo como todos ellos su integridad física, su salud.

¿Cuánto tiempo tardará vacunar a toda la población de Quindío?

En términos de tiempo y duración de la vacunación siempre estaremos determinados en las regiones por los envíos que del biológico haga la nación y de acuerdo a ello, iremos actuando. Las proyecciones que se nos han entregado es que para el presente año se busca atender al 70% de la población quindiana, igual proporción para el país, con lo cual se espera alcanzar la inmunidad de rebaño.

¿La vacunación implica que ya no se acudirá a cierres, toques de queda y otras restricciones?

Las medidas básicas considero, deben mantenerse en el tiempo, hasta cuando se nos indique que está totalmente controlada la pandemia y la capacidad de propagación del virus. Así mismo creo que muchos de los hábitos que en materia de bioseguridad puestos en marcha por la crisis sanitaria, deben servirnos a toda la población para adoptar hábitos más saludables de vida que los que teníamos hasta la llegada del coronavirus.

¿Cómo hará su administración para que la corrupción no se apodere de las vacunas, como ha ocurrido en países como Perú o España?

La nuestra es una administración que no tiene investigación de ningún tipo por parte de los organismos de control, ello es reflejo de mi orientación y muestra de mis acciones en mi vida pública y privada porque no tengo la moral embolatada.



El manejo que hicimos el año anterior de nuestros recursos fue transparente y ajustado a la legalidad en todos los órdenes, incluso, en lo que a la pandemia se refiere la asesoría de científicos y expertos a los que acudimos nos evitaron incurrir en acciones como el montaje de hospitales de campaña, lo que en el tiempo se demostró, no era lo más conveniente y habría significado un posible detrimento patrimonial.



Ese mismo manejo es el que le estamos dando al proceso de vacunación y a la distribución de las vacunas, con la confianza que tanto la Contraloría, como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo han estado al tanto de nuestras acciones en ese sentido y han tomado parte en reuniones previas preparatorias en todo este desarrollo de entrega, transporte y aplicación de vacunas.No permitiré que nadie meta mano en los listados de la vacunación y ¡que ni se les ocurra a mis amigos o conocidos ir a pedirme una dosis del medicamento!

Usted es profesional de la salud, ¿está seguro de la efectividad de estas vacunas?

Creo de manera ferviente en las bendiciones que desde el cielo nos llegan si hacemos las cosas bien, y soy un convencido, que la ciencia es una herramienta que ha sido puesta al servicio de la humanidad para alcanzar el bienestar de todos por igual. Por lo tanto y luego de meses de investigación, de infinidad de recursos invertidos y del sacrificio de muchas personas que han aportado en todo el proceso, estoy seguro que las vacunas que empiezan a llegarnos, son la respuesta a esta crisis si actuamos de manera articulada, sin prevenciones y con el único interés de beneficiar a la sociedad en su recuperación luego del impacto recibido por la virus.

REDACCIÓN EL TIEMPO