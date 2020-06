Incumplen tutelas para acabar hacinamiento en cárcel de Villavicencio

Dos meses después de que apareció el coronavirus en la cárcel de Villavicencio y de las reiteradas órdenes de los jueces de acabar con el hacinamiento, ningún interno ha sido trasladado al centro el Yarí, tampoco han salido reclusos por el decreto de emergencia para que cumplan la pena en el domicilio y tampoco han instalado las carpas medicalizadas.

Las respuestas a estos interrogantes se buscaron con los directores del Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario (Inpec), Norberto Mojica; de la cárcel, Miguel Ángel Rodríguez, y la saliente directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), Lissette Cervantes. Ninguno ha respondido las llamadas y mensajes de EL TIEMPO.



El alcalde de Villavicencio, Felipe Harman, en la siguiente entrevista respondió las inquietudes generadas por el virus que irrumpió en el centro de reclusión a finales de marzo, cuyo primer caso se conoció el 10 de abril y hoy ya completa 878 casos.



¿Las autoridades respondieron adecuadamente y con responsabilidad al reto?

Yo creo que venimos respondiendo a nivel local tan decididamente que hoy en Villavicencio hay 50 casos, de los cuales 41 están recuperados, a excepción de la cárcel de Villavicencio, de manera que venimos cumpliendo con muy buenos resultados.

La primera tutela la falló el Tribunal Superior de Villavicencio el 17 de abril y ordenó aislar a los pacientes, hacer pruebas masivas, garantizar y proveer de los elementos suficientes de bioseguridad a internos y personal del Inpec. ¿Mes y medio después de esa decisión que se ha cumplido?

No se ha cumplido por varias razones. La alcaldía de Villavicencio fue la primera en plantear, apenas se descubrió el primer caso en la cárcel de que se iniciarán procesos de aislamiento teniendo en cuenta el cerco estrecho de la persona, pero como la cárcel no lo hizo se propagó el virus y hoy hacerlo es mayor el riesgo.

¿Tras el consejo de seguridad con los viceministros, el 24 de abril, se tomaron decisiones en el mismo sentido, que hasta la fecha tampoco se han cumplido?

Así es y ahora hay un brote del virus del centro del menor infractor y en ese sentido no ha existido la solución para que la gobernación pueda liberar este bien inmueble del Yari del compromiso con Bienestar Familiar.



. Foto: Cortesía: Alcaldía de Villavicencio

¿Los reclusos reclaman que no los alimentan bien?

Esa es una de las dificultades que se ha venido estableciendo. Nosotros hemos dispuesto de todos los niveles de cooperación con la cárcel, incluso hemos entregado tres cartas en las que solicitamos nos determinen las necesidades, para disponer de una vigencia presupuestal disponible desde el 2019 y hasta hoy no hemos encontrado respuesta del centro penitenciario porque encontramos que no hay capacidad de gestión y administrativa de la cárcel y es muy difícil la interlocución.

¿Tampoco hay una buena prestación de servicios de salud?

Desde que supimos la situación crítica, la ESE municipal ha venido asumiendo un sin número de jornadas de salud y garantizando las condiciones con personal médico y se acaba de firmar con la Fiduprevisora una atención básica de primer nivel, pero esto es limitado porque estamos hablando de 1.800 internos.

¿La directora de la Uspec cuántas carpas medicalizadas se comprometió a ubicar? y ¿cuántas finalmente hay hoy?

Ninguna carpa medicalizada y la que instalaron no cumplía las condiciones y hoy no está funcionado. La Uspec y la Fiduprevisora no han cumplido con lo que se han comprometido.

. Foto: Cortesía: Alcaldía de Villavicencio

Anunciaron pruebas a todos los internos y a todo el personal. ¿Ya las hicieron?

Las hicieron. Creo que estamos por el 90 por ciento del total de pruebas.

Estos últimos días disminuyó el número de casos positivos. ¿No están haciendo pruebas?

Sí están haciendo, lo que no estamos de acuerdo es con la decisión de la Fiduprevisora de que no se haga la segunda prueba. El virus puede recircular. No solo se trata de contar los 21 días, sino verificar las condiciones en las que la gente se contagió y hacerle un monitoreo y por eso es necesaria la segunda prueba por eso pedimos a la Secretaría de Salud y al Gobierno nacional que las tenga en cuenta dentro de su análisis epidemiológico.

¿A cuáles sitios han llevado a pasar la cuarentena los internos?

Ha sido un problema ni el verraco porque las familias no los quieren recibir. A nosotros nos tocó acondicionar un hotel y tuvimos problemas de seguridad porque -los internos- se robaban las cosas del hotel, se recapturaron a los responsables. Luego cerramos el CP3 (Centro de protección y prevención de personas) para habilitarlo como sitio de asilamiento y las personas luego quedaron libres con la prueba negativa y después habilitamos un espacio en la Clínica Martha y ahí vamos resolviendo cada desafío.

¿Al personal de guardianes y administrativos del Inpec también les han ubicado algún sitio especial para sus momentos de descanso?

Nosotros ubicamos un hotel y la gobernación otros dos sitios. El personal de casos positivos está en un lugar y los negativos en otros lugares.

¿Cuántos reclusos han salido hoy en cumplimiento del decreto de emergencia sanitaria?

Hasta hoy no ha salido ningún recluso por el decreto.

. Foto: Cortesía: Alcaldía de Villavicencio

¿Es decir que el decreto no ha servido para nada?

No aquí, al menos hasta hoy. Los que han salido es porque cumplieron condena o vencieron términos y han salido 30 y hemos garantizado aislamiento y seguimiento y monitoreo con personal de la Sijín y de la Secretaria de Salud.

¿Por qué no ha sido posible trasladarlos al centro el Yarí?

Porque la tutela depende de un convenio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con la Gobernación del Meta y ahí hay una discusión relacionada con el bien inmueble. El aporte de la alcaldía es servicios públicos y dotación.

¿Pero después se hizo el convenio entre Gobernación y el Inpec?

Lo cierto es que hasta ahora eso no se ha materializado.

Un juzgado daba la alternativa de llevarlos a algún inmueble de la Sociedad de Activos Especiales o a la Colonia Penal de Acacías. ¿Por qué no lo han hecho?

Estos trámites son absolutamente complejos y la alternativa que en su momento se revisó fue el Yarí. El día de hoy con cerca de 900 contagiados y sin aislamiento garantizado es mejor que no existan otros sitios de aislamiento sino es para casos negativos, no para casos positivos. La tasa de contagios del virus en la ciudad por cada contagio es de 2,6 personas y en la cárcel por cada caso son 14 personas. Hoy dividir la población con covid-19 es aumentar el riesgo para la ciudad.

¿La ministra de justicia sostiene que la responsabilidad de los sindicados, que es la mayoría, es responsabilidad del gobernador y del alcalde?

La responsabilidad nuestra la hemos cubierto, pero las condiciones administrativas, locativas y los servicios básicos esenciales y de atención de salud son responsabilidad del Gobierno nacional, nosotros desde las entidades territoriales hemos hecho lo posible como organizado los protocolos, dispuesto personal sanitario, un epidemiólogo solo para la cárcel, tapabocas, pero eso no es suficiente.

¿Les quedó grande a las autoridades el manejo de la cárcel?

El hecho de que podamos decir hoy que pese a la curva del contagio no haya mayor mortalidad y más daños masivos, demuestra que no nos quedó grande. Lo que sí es evidente es que se debe reestructurar la política carcelaria del país. Esto no es producto del coronavirus sino de un abandono al sistema penitenciario.



Las cárceles no garantizan reincorporar a los internos a la sociedad sino para empeorar sus comportamientos y para que reiteren en el delito. Hay hacinamiento, falta de acompañamiento psicológico y hoy es un gran reto que tiene el país, que brilla a la luz del coronavirus.

Para fortuna, la mayoría de los presos son asintomáticos

Hay que revisar esto como un caso de estudio de los epidemiólogos porque se están rompiendo los paradigmas, hubo gente con tuberculosis que no le hizo nada el covid-19 y otros con otros problemas de preexistencias en salud que superaron el virus.

La voz de los reclusos de Villavicencio

La cárcel de Villavicencio fue la primera en reportar internos con coronavirus. Foto: Foto: ÓSCAR BERNAL. EL TIEMPO

El interno Omar Lorenzo Camargo Almanza sostiene que hace 15 días no hacen pruebas de covid-19 en la cárcel y que a 49 adultos mayores, incluido él, los tienen en el patio La Quinta, de la cárcel de Villavicencio.



En su caso, la sala penal del Tribunal Superior de Villavicencio, el pasado 29 de mayo les hizo un requerimiento a los directores del Inpec, la cárcel y la Uspec para que cumplan la acción de tutela fallada en su favor, del 30 de abril, a riesgo de iniciar un incidente de desacato y trasladar el proceso a la Procuraduría para que los investigue disciplinariamente.



La acción constitucional obligaba a las directivas del penal a asilarlo, darle medicamentos ante las enfermedades que padece y ofrecerle elementos de bioseguridad, que según Omar Lorenzo no se cumplen.



Ayer, por ejemplo, dijo, le dije a Marcela, la jefe de sanidad de la cárcel, que se me acabaron los medicamentos y me respondió: "De malas".



Agregó que de su patio no ha salido ningún interno por el decreto de emergencia sanitaria, que no ha visto la supuesta carpa medicalizada que llevaron, pero que en todo caso en la cárcel sostienen que solo sirve para un asado.

NELSON ARDILA ARIAS

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO