‘No me robé un peso de la Cámara de Comercio’: María Claudia Páez

Ante una serie de acusaciones que involucran a la exdirectora de la Cámara de Comercio en Cartagena, María Claudia Páez, en un supuesto escándalo de corrupción, esta dirigente que fue apartada de su cargo en el pasado mes de agosto manifestó que estos señalamientos en su contra son falsos y que su despido obedeció a “intereses” de algunos miembros de la junta directiva que la querían fuera de este puesto.

Páez añadió que en la Cámara de Comercio bajo su dirección nunca desapareció dinero, por el contrario dejó un ahorro cercano a los 6.000 millones de pesos y respondió a los hallazgos que encontró la Contraloría en su gestión y unas presuntas irregularidades que habrían determinado su salida, la cual considera que fue “orquestada”.

¿Hay un faltante de 2.000 millones de pesos en la Cámara?

Todas las Cámaras de Comercio tenemos informe de auditoría y, por su puesto, planes de mejoramiento para superar los hallazgos. Se ha dicho que hay 2.051 millones de pesos que se perdieron. Este hallazgo de la Contraloría se refiere a que en los estados financieros de la institución el predio Ronda Real está con el valor del avalúo del 2012.



Este requerimiento indica que en los estados contables se debe tener en cuenta el valor con el cual se compró el inmueble, esto fue hace 20 años, y tiene una diferencia en el avalúo registrado en los libros contables de 2.051 millones.



Se contrató un avalúo para mirar cuál es el valor de ese predio. El valor de la escritura, entonces, es el de los 2.051 millones de pesos respecto al avalúo del 2012. Nunca se desapareció dinero.

¿Qué pasa con el espectáculo La Fantástica?

Nos señalaron adelantar el cobro contra el contratista, pues este incumplió. Es un tema en el cual ya se recuperó el 70 por ciento, faltan 104 millones por recuperar, la firma que adeuda es H y G, una empresa experta en temas de espacios y mobiliarios.



Los hallazgos están ligados a este incumplimiento. Este show artístico estaba planeado para hace dos años, pero hubo dificultades con los gestores culturales y el incumplimiento en el montaje.



No es cierto que la Contraloría diga que yo me haya robado un peso. Los hallazgos son administrativos, disciplinarios y fiscales, sobre estos hay cinco y tienen que ver con los incumplimientos del contratista.

¿Por qué tanta demora para realizar el evento?

Fue todo un proceso para que entregaran los mobiliarios, los socios también se retiraron. A comienzos del 2018 se inició el proceso contra H y G. La Contraloría no está diciendo que hay irregularidades en los contratos, sino que se debe hacer el evento, utilizar lo que se compró.

¿Qué pasa si no se hace?

Lo ideal es que La Fantástica se haga, esa fue una de las anotaciones que hizo la Contraloría, esto se debe cumplir. Ya hay libreto y el primer presupuesto para realizarlo en diciembre de este año.



La administración actual y la junta tienen que asumir la responsabilidad que generará no hacerlo. Hay un compromiso con la Controlaría de hacerlo y eso hace parte del plan de mejora. Hay hasta junio del 2020 para llevarlo a cabo.

¿Por qué señalan que hubo un escenario de corrupción?

Lo único que creo es que me querían sacar de la Cámara de Comercio. Uno puede salir de cualquier lugar, independiente de cómo sea la decisión, pero acá hay una avalancha muy triste de ataques. Sobre todo porque se está faltando a la verdad. Al parecer, hay gente que está detrás de esto por intereses.

Se habla de irregularidades de pasajes al exterior, ¿qué pasa allí?

Los que me sacaron fueron quienes viajaron. Todos estos viajes fueron autorizados por ellos, esto se podía hacer. Visitaron Europa, también un evento en Japón. Estos viajes estaban aprobados por la junta directiva, solamente uno no estuvo aprobado. Cómo se les ocurre pensar que yo en retribución daba esos viajes, si fuera así no me hubieran sacado.

¿Supuestos despidos con millonarias indemnizaciones detonaron su salida del cargo?

Fue un despido. La persona llevaba más de 20 años en la Cámara, las nuevas exigencias obligaban a que tuviera ciertas competencias que ya no cumplía. Fue una mujer que lo dio todo y se despidió de la manera adecuada a la ley. En ninguna parte me pueden decir que eso no se podía hacer. El despido fue sin justa causa, el deber ser era indemnizarla, la ley ampara al trabajador y uno debe ser respetuoso con ella.

¿Su salida fue justa?

A mí me despidieron con justa causa en un proceso irregular y premeditado. Todo fue orquestado ni siquiera se escuchó lo que yo decía. Yo notifiqué que la diligencia, según mis asesores jurídicos, era improcedente y sin fundamento legal. Radiqué un documento, además, en el cual indico que se vulneraron mis garantías.

Hay que asumir el compromiso de parte y parte por tomar una decisión que no fue bien pensada por la junta. Siempre respetaré la institucionalidad, pero tengo que hacer valer mis derechos. Todo fue orquestado ni siquiera se escuchó lo que yo decía. Esto duele mucho, sobre todo, cuando he entregado todo a Cartagena. No es justo y se faltó a la verdad.

¿Qué le deja a la Cámara de Comercio?

Desvirtúo todo el tema de corrupción, cuando llegue a la Cámara no había ni un peso para comprar nuevas oficinas. El día de mi retiro quedaron más de 6.000 millones de pesos ahorrados para comprar el nuevo predio. Entre muchas cosas, se hizo gran trabajo con varios clúster, entre ellos el petroquímico. Además, el proyecto ‘Cartagena, distrito naranja’, aquí se destaca el espectáculo Chambacú.





