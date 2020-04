'Hasta el momento el plan de contingencia está funcionando'

El Magdalena se encuentra entre los 10 departamentos con más contagiados por el Covid-19, pero a los casi 100 casos registrados y el impacto que esto ha causado en la economía se le suma la falta de agua en Santa Marta, un problema eterno que ha obligado a la administración local a redoblar esfuerzos.



La pobreza inminente en los hogares samarios que ha generado la imposibilidad de salir a trabajar y el desabastecimiento de agua son dos grandes retos con los que ha tenido que lidiar la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson.

Reconoce que no ha sido sencillo, pero tiene la satisfacción que ha tomado dentro de sus posibilidades decisiones acertadas dirigidas a contener la propagación del virus y velar por el bienestar ciudadano.

¿Cómo se preparó para enfrentar la pandemia del covid-19?

Ha sido un reto para alcaldes y gobernadores, sinceramente nadie estaba completamente preparado para una emergencia de salud de esta magnitud; sin embargo, desde este gobierno buscamos no improvisar y con todo el equipo de la Alcaldía tomamos las medidas que sean necesarias y seguiremos trabajando incansablemente para proteger a la población.

¿Cuál es el panorama del virus en Santa Marta?

Hemos visto que en la ciudad en los últimos días se han disparado el número de casos, lo que sucedió fue que hubo un represamiento en los resultados de las pruebas y ahora estamos recibiendo todas juntas. Tenemos hasta ahora la situación bajo control porque la mayoría de pacientes están en sus casas y no muestran complicaciones.

¿Cuál es la proyección que se tiene de pacientes afectados?

“Las proyecciones a nivel mundial son del 60 por ciento en cada ciudad, nosotros le estamos apostando a que Santa Marta este por debajo de la tasa de enfermos”.

¿Se le ha garantizado el agua a la población para un correcto higiene?

Si bien Santa Marta sufre históricamente con el problema de agua potable, estamos haciendo grandes esfuerzos con la Essmar para llevarles el líquido vital a los samarios, especialmente durante esta pandemia que la gente la necesita para tener un correcto lavado de manos e higiene en general. Hasta el momento el plan de contingencia está funcionando y estamos distribuyendo de manera óptima el recurso hídrico, tanto que no hay protestas por desabastecimiento en pleno verano.

¿Cómo ha sido el proceso de entrega de mercados a la población necesitada?

Las diferentes base de datos que tenemos se han alimentado con llamadas y solicitudes que nos han hecho diferentes gremios y sectores en situación de vulnerabilidad. Los mercados los estamos entregando de manera ordenada puerta a puerta, impidiendo aglomeraciones. La meta es beneficiar a 30 mil familias inicialmente.

¿Las personas están tomando consciencia del auto cuidado?

Hay unos día que se nota que la ciudadanía acata y se queda en casa, pero otros la gente quizás por el desespero se descontrola, por eso de manera constante me dirijo a la ciudadanía para decirles que si salen tienen riesgo de contraer y propagar el virus. Hoy debo decir que es una lucha constante al extremo que se han impuesto más de 3 mil comparendos. No son medidas caprichosas, estamos hablando de proteger nuestras vidas y la de nuestras familias. Hay que esperar el panorama que haya esa fecha, se dice que en ese momento estará el pico más alto, así que sino se mantienen las medidas drásticas de aislamientos se puede dar una mortalidad muy alta.

¿Cuál es el plan para atender la pandemia en esta ciudad?

En Santa Marta el gobernador Carlos Caicedo hizo un comodato, para tomar la antigua clínica Saludcoop, donde habilitaremos en total 142 camas de UCI con recursos distritales y departamentales. Esto se suma a las 86 ya existentes. Así mismo estamos haciendo compras de insumos médicos para proteger al personal de a salud y le hemos exigido a las IPS que le den las garantías para trabajar.

¿Que consecuencias considera que dejará el covid- 19 en Santa Marta?

El golpe económico es inevitable en todos los sectores, el turístico que es el principal renglón de la economía de esta ciudad será el más afectado. Pasará un buen tiempo para reponernos de esta situación y es ahí donde deberemos emprender una nueva lucha y organización para volver a posicionar el turismo, brindando apoyo y acompañamiento a hoteleros y prestadores de servicios turísticos.

Alcaldesa, un mensaje a la ciudadanía.

Quiero decirles que no tengan duda que estamos trabajando incansablemente para que toda la población que necesite nuestra ayuda le llegue, también estamos haciendo los esfuerzos para tener todos los insumos médicos cuando se requiera. No me canso de decirles a las personas que se queden en la casa, es la medida más efectiva para frenar la propagación.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv