En el Instituto Nacional de Vías (Invías) se mantiene el compromiso con la ciudadanía y la gobernación del Cauca de entregar terminada la vía Panamericana con todas sus especificaciones, tras el derrumbe que paralizó el tráfico entre el suroccidente y el interior del país, desde el pasado 9 de enero.

Pese al anuncio, hay dudas de la comunidad, teniendo en cuenta las gigantescas fisuras que el miércoles 15 de marzo se evidenciaron en el paso provisional, a la altura del municipio caucano Rosas, para conectarse con la Panamericana y que fue entregado el pasado 13 de marzo por el presidente Gustavo Petro.



Todo, con el fin de lograr que el tránsito de vehículos de pasajeros, entre públicos y privados, además de los de carga pudiera tener una alternativa, teniendo en cuenta las cuantiosas pérdidas económicas para diversos sectores comerciales e industriales.



A dos meses del derrumbe, en el Ministerio de Transporte se tomó la decisión de abrir una variante provisional en Rosas. Sin embargo, tres días después, los conductores se encontraron con que la carpeta asfáltica, en un tramo de 90 metros, ya estaba fragmentada.



Sin embargo, en la gobernación del Cauca informaron que el paso provisional y la vía Panamericana son corredores distintos. Se indicó que se está construyendo la conexión de la variante que sería de 65 kilómetros.



Se espera que al término de los 90 días, que se completarían en junio próximo, esté lista la Panamericana con un puente de 125 metros.



Frente a las quejas de la comunidad por las grietas en el paso provisional de Rosas, en Invías informaron que "la conexión provisional vía Panamericana es una vía de emergencia, cuyas características son especiales porque, si bien permiten el paso de vehículos de carga, no cuenta con las especificaciones técnicas de una vía definitiva".



En el Instituto también recordaron que esta vía, al ser de carácter provisional "no tiene estructura de base y sub-base", debido a que se "construyó con el propósito de resolver en el menor tiempo posible (45 días) la problemática de conectividad de la carga del sur del país".



Respecto a los materiales de la infraestructura, Invias detalló que instaló una mezcla asfáltica sobre el terreno para facilitar el paso permanente de vehículos, pues "el trazo de esta vía provisional presenta fuertes pendientes y radios de giro pronunciados".



Y en Invías añadieron que: "La conexión provisional vía Panamericana requiere mantenimiento permanente sustituyendo la mezcla asfáltica donde se presentan fallas de la superficie de rodadura. Es por esto, que los días miércoles y sábados, como lo

establece la resolución 881 del 12 de marzo de 2023, la vía provisional permanecerá

cerrada al transito para realizar este mantenimiento".



Explicaron, además, que desde su apertura, por la conexión provisional vía Panamericana habían circulado hasta el 15 de marzo, 6.896 vehículos, entre ellos, 1.504 tractomulas con un peso bruto de 43 toneladas.



A su vez, pasaron 387 tractomulas, según Invías, por la variante provisional.



"Se hace un llamado a todos transportadores para que no excedan el peso de carga

establecido para el uso de la conexión provisional vía Panamericana y que atienda

las recomendaciones brindadas por el personal de la Dirección de Tránsito, y

Transporte y autoridades locales", dijeron en Invías.



CALI