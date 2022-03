Indígenas y campesinos que viven en la Sierra Nevada de Santa Marta en la jurisdicción del municipio de Aracataca se verán beneficiados con un proyecto de vivienda rural que ejecutó la la alcaldía con el apoyo del Gobierno Nacional.



El alcalde de Aracataca Luis Emilio Correa dijo que serán en total 200 casas las que serán entregadas a las comunidades asentadas en el macizo montañoso.

Un delegado del Ministerio de Vivienda visitará en los próximos días el municipio para informar a los beneficiados sobre el mecanismo con el que se adjudicarán las propiedades.

“La coordinadora de vivienda rural del Ministerio de Vivienda delegada por el ministro Jonathan Malagón será la que apoyará la caracterización de las familias beneficiadas para proceder a la entrega”, detalló Luis Emilio Correa.





Este proyecto se formuló y tuvo la aprobación del Gobierno Nacional basado a la necesidad que presentaba la comunidad de esta jurisdicción que vive en condiciones de hacinamiento o en situación de riesgo.

Alcalde responde a gobernador

En el marco del anuncio de las casas rurales, el mandatario de Aracataca se defendió de los señalamientos del gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo quien dijo recientemente que su administración estaba bloqueando los proyectos departamentales que se pretenden desarrollar para favorecer a la comunidad de ese municipio.

Es una pena que el equipo de trabajo de él no sea funcional porque ellos me visitaron y solicitaron que hiciéramos la sesión de unos lotes, luego me dice que no quiero firmar

Al respecto el alcalde responsabilizó a los funcionarios de la gobernación de no realizar correctamente los trámites para las iniciativas propuestas.



“Es una pena que el equipo de trabajo de él no sea funcional porque ellos me visitaron y solicitaron que hiciéramos la sesión de unos lotes, luego me dice que no quiero firmar, se trata de un problema de comunicación”, manifestó el alcalde.



Aclaró también Correa que no existe ningún tipo de prevención de su parte y que todo lo que signifique progreso para el pueblo está dispuesto a apoyarlo.



“No soy de ningún ‘clan’, como lo ha dicho el señor gobernador. Me debo a Dios y al pueblo que me eligió y por el que debo trabajar”, puntualizó el burgomaestre.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv