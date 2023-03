Guardados en los archivos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) se encontraban desde hace más de diez años los títulos de propiedad de tierras de 115 familias que en las últimas horas recibieron 3.000 hectáreas de tierra de la zona de reserva campesina en el departamento del Guaviare.



Uno de los beneficiarios es Carlos Sogamoso Riveros, quien, junto a otras 14 familias, llevaban esperando doce años para la titulación de un predio en la vereda Tierra Negra, en San José del Guaviare, donde cultivan caña y tienen un molino comunal para producir miel y panela.



Sogamoso Sostiene que “ser dueños de nuestra tierra nos permite generar sentido de pertenencia e incrementar la productividad, porque ya nos sentimos propietarios de los terrenos donde se ha venido trabajando por tantos años y se abre la posibilidad de acceder a programas y beneficios a los que antes no podíamos tener”.



En el mismo sentido se pronunciaron dos beneficiarias de los títulos entregados. Nancy Liliana Hernández Bejarano que aseguró “pensé que nunca lo iba a lograr, antes se decía que era de uno, pero no había anda que así lo certificada”.



Y Sandra Milena Murillo dijo que “contar con este título es una bendición de Dios, estoy feliz, contenta, hace más de ocho años esperando este documento y saber que tengo algo que es mío y que no me lo van a quitar es una dicha”.



La entrega se hizo en un recorrido por los municipios de San José, El Retorno y Calamar, que hacen parte de la Zona de Reserva Campesina del Guaviare, una de las más grandes de país.



“Estamos aquí con el propósito de que más campesinos sean propietarios de la tierra que han trabajado por años y han hecho producir en este departamento”, enfatizó el coordinador de la Unidad de Gestión Territorial de la ANT de Oriente, Gonzalo Agudelo.



“Aquí empieza la transición de la Orinoquía con la Amazonía, este es un departamento que tiene que ver con la historia y la posibilidad del desarrollo ambiental y la producción agrícola para que Colombia sea potencia mundial de la vida”, agregó el funcionario



Agudelo también resaltó el trabajo articulado con líderes sociales, alcaldes y la Gobernación del Guaviare, que permitió llegar hasta este territorio en el que las familias beneficiadas esperaron la formalización de sus tierras por más de 10 años.



A través de la formalización de la propiedad se busca fortalecer el desarrollo de un departamento con amplia capacidad de producción en el ámbito nacional de chontaduro, queso, cacao y frutos amazónicos como asaí, sacha inchi y cacay.





NELSON ARDILA ARIAS



Para EL TIEMPO



VILLAVICENCIO