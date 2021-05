Entrega de EL TIEMPO se cancela en Cauca y el Valle este 4 de mayo

La impresión y distribución de las ediciones de EL TIEMPO, ADN y Portafolio correspondientes al martes 4 de mayo fueron canceladas en las últimas horas debido a las manifestaciones y situación de orden público de la última jornada de paro nacional, de camioneros y taxistas, que tuvo lugar este tres de mayo.

En vista de los problemas de orden público y para garantizar la seguridad del personal que se encarga de la impresión y distribución de los diarios, las ediciones de EL TIEMPO, ADN y Portafolio no serán entregadas en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.



De acuerdo con Ubaldo Vidal Suárez, jefe de operaciones en EL TIEMPO, "por cuestiones de seguridad, la empresa encargada de la impresión de ediciones decidió no prestar el servicio y no trasladar a sus operarios a las plantas".



La distribución de los diarios está confirmada para el resto del país. Sin embargo, la entrega dependerá de la disponibilidad de las vías y se podrían experimentar retrasos.



Continúan los bloqueos

Han pasado seis días desde el inicio de las protestas en el país en el marco del paro nacional.



En la capital vallecaucana los protestantes continúan bloqueando vías en Sameco, al norte de la ciudad, en Puerto Rellena, que ahora se le llama 'Puerto Resistencia', y también en la salida al corregimiento Juanchito.



En la tarde de este lunes se registró una movilización de camioneros a la cual se le sumó una operación tortuga por parte de los taxistas, quienes se movilizaban hacia la vía al mar.



Los bloqueos se han registrado en otras partes del Valle.



En Buenaventura hay restricción de paso en La Delfina, al igual que en Restrepo. En el corregimiento de Mediacanoa, Vijes, sector de Bizerta, Yotoco, Bugalagrande, Riofrío, entre Palmira y Cerrito, Guacarí, Buga, Tuluá, entre otros, se encuentra el paso restringido.



