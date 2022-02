El rector de la Universidad del Magdalena, Pablo Vera, entregó la beca Sierra Nevada a la egresada del Programa de Economía, Sonia Ati Gúndiwa Villafaña Mejía, miembro de la comunidad indígena arhuaca, para que curse la Maestría en Desarrollo Territorial Sostenible.



La Beca Sierra Nevada para estudios de Maestría y Doctorado fue reglamentada a través del Acuerdo Académico N° 24 de 2021, con el fin de contribuir al fortalecimiento de la interculturalidad y reconocimiento de la comunidad étnica y cultural de la nación.

Ati es una persona que se ha caracterizado en su paso por la Universidad por su compromiso y entrega

Por primera vez, esta certificación le es conferida a una mujer de los pueblos originarios del Caribe colombiano.



“Ati es una persona que se ha caracterizado en su paso por la Universidad por su compromiso y entrega, no solo con su formación profesional, sino con tratar del llevar la Universidad, expandirla y volcarla hacia la Sierra Nevada, en particular hacia su comunidad”, señaló Vera.



El rector anotó que tal vez la entrega de la beca Sierra Nevada se convierta en la primera piedra de ese espacio y centro de formación, construcción e interculturalidad del encuentro entre dos mundos.



Con esta iniciativa, se va a permitir el aprendizaje a los pueblos indígenas y la transferencia del conocimiento académico aprendido hacia los grupos étnicos por un miembro de su misma comunidad, según el directivo.

Así fue la reacción de la beneficiaria

Tengo una responsabilidad grandísima por parte de la Universidad y yo como una portadora de voz del territorio

La alma máter le otorgó a Sonia Ati Gúndiwa Villafaña Mejía la beca Sierra Nevada, como una oportunidad, toda vez que contribuye al estudio, preservación y divulgación de los saberes propios de las etnias y culturas que aporten a la Nación colombiana, en particular de la región Caribe, justamente para cursar la Maestría en Desarrollo Territorial Sostenible.



“Tengo una responsabilidad grandísima por parte de la Universidad y yo como una portadora de voz del territorio. No arrancamos desde cero, sino con un proceso ya avanzado y, como mérito de ese proceso, se viene esta maestría en otro nivel”, dijo Sonia Ati Gúndiwa.



Asimismo, Gúndiwa Villafaña indicó que son muchos los jóvenes de las comunidades indígenas que quieren y aspiran a ingresar a una casa de estudios como esta institución.



“No solo es realizar un pregrado, sino que este nos permita soñar en un postgrado, en este caso una maestría y más adelante seguro seguiré en mi camino de lo que me he propuesto con respecto a la investigación”, puntualizó.



La Beca Sierra Nevada está dirigida a los miembros de los pueblos originarios del Caribe colombiano, tales como: los kogui, arhuacos, wiwa, wayú, kankuamos, chimilas, zenú, yukpas, entre otras etnias indígenas del Caribe reconocidas por el Ministerio del Interior.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

