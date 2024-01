'Cabeza a cabeza', en elección de nuevo rector de la Universidad Tecnológica de Pereira

Este viernes, 26 de enero, el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), elegirá al nuevo rector de la institución entre Luis Fernando Gaviria Trujillo (quien fue el rector hasta el 6 de diciembre de 2023 y es hermano del expresidente César Gaviria) y el decano de la facultad de Ingenierías, Alexander Molina Cabrera, quien ganó la consulta de los estudiantes.



(Puede leer: Hombre que agredió a mujer que estaba desnuda en su vivienda en Pereira fue capturado)

Quien obtenga al menos seis de los nueve votos posibles, será el nuevo timonel del principal centro de educación superior de Risaralda.



En dos sesiones anteriores, realizadas el 22 de noviembre y el 1 de diciembre de 2023, el Consejo Superior trató de elegir el nuevo rector, pero no fue posible: Molina obtuvo cinco votos, contra cuatro de Gaviria.



El quinto voto a favor del decano fue del representante de los exrectores en el Consejo Superior, Juan Guillermo Ángel Mejía, quien ha señalado que respetará la decisión de los exrectores de respaldar a Molina.

¿Hay interés del Gobierno Nacional en la elección?

Por lo que se ha visto, el proceso de elección del nuevo rector de la UTP goza de mucho interés en el Gobierno Nacional. Esto se puede afirmar por una reciente declaración de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramirez, a favor de Molina.



(Le podría interesar: En fotos: estos son los 31 incendios forestales que consumen hectáreas en Colombia)



La funcionaria –oriunda de Filadelfia (Caldas), pero con raíces pereiranas– señaló: “El Gobierno Nacional apoya los procesos democráticos que se han dado en la región, y en este caso concreto hubo todo un proceso democrático de votaciones al interior de la Universidad (Tecnológica de Pereira) con los diferentes estamentos que son los que votan, entonces uno simplemente piensa que deben respetarse los resultados electorales. O sino para qué hacemos asambleas de votación. Ese es un problema de democracia simplemente. Que los risaraldenses aprendan a respetar la democracia y ya”, dijo Ramírez.



Cabe señalar que la actual Ministra de Trabajo es Licenciada en física y matemáticas de la UTP.



Sin embargo, poderosos sectores de la sociedad y la política pereiranas quieren que el Consejo Superior se incline a favor de Gaviria, quien estuvo en el cargo desde el 2014, durante dos periodos.

Facebook Twitter Linkedin

La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Foto: César Melgarejo/El Tiempo

“A propósito de sus opiniones expresadas por redes sociales alrededor del proceso de elección que se ha llevado en la Universidad Tecnológica de Pereira, con todo respeto me permito aclarar varios aspectos que no son acertados, porque no se ha fundamentado en el soporte que la Constituyente de 1991 le otorgó a las universidades como entes Universitarios Autónomos y lo que implica”, afirmó el exrector Gaviria en una carta que envió a la Ministra.



(Le recomendamos: Insólito: denuncian que colegio a punto de estrenarse no cuenta con servicios ni sillas)



Gaviria añadió en la misiva dirigida a la Ministra, que “la democracia al interior de la universidad existe y se fortalece con procesos deliberativos al interior del claustro académico”.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO