Más de 19 mil millones de pesos, correspondiente a un centenar de títulos judiciales, habrían sido cobrados en efectivo por dos abogados, presuntamente, autorizados por el ex jefe de la oficina jurídica del Distrito. Sin embargo, la millonaria suma nunca entró a las arcas públicas de Cartagena de Indias.



El millonario desfalco a la ciudad fue hecho público en las últimas horas por el alcalde William Dau Chamat, quien presentó una demanda penal por estos presuntos hechos de corrupción.



(Además: ¿Quién era Laura Vanesa Molinares? Policía habla del crimen de empresaria en Cartagena)



Según el mandatario, el desfalco continuo a las arcas del Distrito ocurrió entre el año 2018 y diciembre de 2019.

Pago de 122 títulos judiciales del Distrito

directamente a estos dos abogados

Este presunto robo a Cartagena involucra a un ex funcionario de las administraciones de Yolanda Wong y Pedrito Pereira (alcaldes encargados de la ciudad, durante los últimos meses de una larga interinidad administrativa); así como dos ex contratistas.



"Se trata Jorge Carrillo Padrón, ex jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía de Cartagena, y los abogados Analicia Martelo Del Río y Jorge Adib Blell Cervantes, quienes fueron denunciados por el presunto delito de peculado por apropiación agravado", señala el Distrito en comunicado de prensa.



(También: Cartagena tiene 15 candidatos inscritos a la Alcaldía)

Facebook Twitter Linkedin

William Dau, alcalde de Cartagena. Foto: Alcaldía de Cartagena

Nosotros lo denunciamos: cobraron más de $4 mil millones en efectivo FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con Dau, entre noviembre de 2018 y diciembre de 2019, Jorge Camilo Carrillo Padrón, ex jefe de la Oficina Jurídica, le otorgó poder a Jorge Adib Blell Cervantes y Analicia Martelo Del Río para representar al Distrito en diferentes procesos, además, habría solicitado a los distintos juzgados civiles de Cartagena, autorizar el pago de 122 títulos judiciales del Distrito directamente a estos dos abogados.



(Vale la pena leer: Los tres asesinatos en un solo fin de semana que preocupan a Cartagena)



"El 10 de febrero del 2020 presentamos una denuncia penal por un caso que descubrimos en la Oficina Jurídica y lo denunciamos en el Libro Blanco: El entonces jefe jurídico, Jorge Carillo, quien estuvo entre noviembre de 2018 y diciembre de 2019, tiempo que concuerda con el periodo del exalcalde Pedrito Pereira, le escribió un oficio al juez para que dividiera el título y lo entregaran a Jorge Blell y Analicia Martelo, y así lo hicieron", asegura el alcalde Dau.

Proceso por peculado por apropiación agravado

Facebook Twitter Linkedin

Los caballos cocheros solo pueden circular en el Centro Histórico de Cartagena. Foto: John Montaño / EL TIEMPO

"Nosotros lo denunciamos, cobraron más de $4 mil millones en efectivo. Cuando yo vi eso, sabía que debíamos revisar los demás títulos y es por eso que llegamos a encontrar que no fue solo ese, sino que en total fueron más de 120 títulos judiciales cobrados por estos dos abogados, Jorge Blell Cervantes y Analicia Martelo Del Río, autorizados por Jorge Carrillo”, puntualizó Dau Chamat.



Según el mandatario cartagenero, dichos títulos fueron entregados en efectivo a Blell Cervantes y Martelo del Río, tal y como consta en la respuesta emitida por parte del Banco Agrario mediante Oficio GOC-AODE-2023-12937. En total, estos dos abogados cobraron $19.907.899.651 millones de pesos, recursos que debían ser incorporados al fondo de recuperación de títulos que tiene el Distrito en Fiduprevisora, sin embargo, los dineros nunca fueron integrados al patrimonio del Distrito.



(Le puede interesar: Las crueles pistas de atroz crimen de cirujano colombiano por chef en Tailandia)



“Tenemos la certificación del Banco Agrario donde nos adjuntan copias de los 122 títulos, en cada uno aparece quien los retiró con nombre propio, por eso, procedimos a denunciarlos. Jorge Blell Cervantes, cobró $10.812 millones de pesos y Analicia Martelo cobró $9.095 millones de pesos, para un total de casi $20 mil millones. Además, confirmamos con los bancos y la Secretaría de Hacienda que esos dineros jamás entraron a la Alcaldía”, indicó Dau Chamat.

La primera denuncia fue en 2020

Facebook Twitter Linkedin

La Ciudad Amurallada es uno de los lugares más frecuentados por los turistas. Foto: iStock

Así las cosas, los abogados Jorge Carrillo, Analicia Martelo y Jorge Adib Blell habrían incurrido en el delito de peculado por apropiación agravado, es decir, quedarse con recursos públicos de forma indebida.



Por lo anterior, el Alcalde solicitó a la Fiscalía que además de iniciar la indagación penal a los implicados, realice un estudio patrimonial de Jorge Carrillo Padrón, Jorge Blell Cervantes y Analicia Martelo Del Río y sus núcleos familiares, para establecer un posible incremento patrimonial injustificado a raíz de estos hechos.



(Lo invitamos a leer: Video: policía propina 'trompadas' a taxista en fuerte discusión; autoridades responden)



A través del Libro Blanco, Dau Chamat hizo la primera denuncia de un caso en el que también se encuentran involucradas estas tres personas por el cobro presuntamente irregular de un título judicial a nombre del Distrito de Cartagena.

Más de 120 casos iguales que ya fueron

puestos en conocimiento de las autoridades

En ese primer caso- denuncia el alcalde Dau- el ex jefe de la Oficina Jurídica, Jorge Carrillo, solicitó a un juez fraccionar un título judicial a nombre del Distrito, que ascendía a la suma de $4.236.222.346 millones de pesos, para que fuera consignado en las cuentas personales de los abogados Analicia Martelo Del Río y Jorge Blell Cervantes



Por estos hechos, según el Distrito, cursa ante la Fiscalía 60 Seccional de Cartagena adscrita a la Unidad de Delitos contra la Administracion Pública, un proceso penal en contra Jorge Carrillo Padrón, Jorge Blell y Analicia Martelo del Río, por el delito de peculado por apropiación agravado.



(Además: Nariño: reportan atentado en contra de una estación de Policía en Taminango)



Esa primera denuncia hecha en 2020 motivó al Distrito a seguir indagando y como resultado se encontraron los más de 120 casos iguales que ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades.

Más noticias en Colombia

Cartagena