Enrique Vives Caballero, empresario samario privado de la libertad desde el pasado mes de septiembre de 2021 por la muerte de seis jóvenes que arrolló con su camioneta, presentó ante un juez una solicitud formal para poder salir a la calle a trabajar mientras cumple la condena estipulada por los hechos que se le sindican.



(Puede interesarle: Congreso internacional de pornografía ahora podría hacerse en Barranquilla)



La petición fue argumentada por su abogado Álex Fernández Harding, en el marco de una audiencia virtual que se convocó la tarde del miércoles.

En la diligencia, la defensa de Vives expuso la necesidad que existe de retomar sus actividades laborales, debido a que depende de dichos ingresos para sostener a su núcleo familiar.



“Exponemos la urgencia que mi representado retome su trabajo ciudadano, puesto que es un hombre sin herencia y sin bienes adquiridos a título de renta, por lo que depende de su producción laboral para responder por sus hijas y esposa”, detalló el jurista.



( Lea también: Estos son los puntos de pago de factura de Air-e en Barranquilla y región)



El juez que lleva el caso recibió el requerimiento, sin embargo, no otorgó respuesta inmediata, debido a que la audiencia no pudo concretarse ante la ausencia del fiscal Mario Burgos que se excusó por otra diligencia judicial que estaba atendiendo.



Ante el fracaso de la convocatoria, el propio Enrique Vives tomó la palabra y pidió que se reprograme una nueva audiencia lo antes posible, teniendo en cuenta que las elecciones presidenciales podrían retrasar los compromisos judiciales.



“Sabemos que se avecina una contienda electoral y posiblemente no haya espacio, sino dentro de mucho tiempo, para poder adelantar esta diligencia y eso me preocupa”, sostuvo Vives.



Además: Murió motociclista tras ser arrollado por bus de Transcaribe en Cartagena)



El empresario samario está a la expectativa igualmente de la audiencia que se realizará el mes de junio, donde el juez determinará si acepta o no el preacuerdo que firmó con la Fiscalía y se deja en firme la condena de 92 meses de prisión domiciliaria por aceptar su responsabilidad en el accidente que dejó seis muertos y un herido.

Abogado renuncia a representación de víctima

En la diligencia de este miércoles 25 de mayo, también se conoció que el abogado Miguel Prada fue retirado de la representación de la familia de María Camila Martínez, la cual expresó públicamente su descontento con la manera como llevaba el caso.



Gloria González, suegra de María Camila, dijo que no se sentía confiada ni siquiera de la asesoría y representación recibida por el jurista que debería defender sus intereses.



“Ya le pedimos la renuncia para que se haga a un lado, porque están haciendo audiencias a puerta cerrada, firmando y haciendo todo tipo de despelotes con el dolor de nosotros”, sostuvo la familiar.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv